Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster en vivo la pelea de box hoy: resultado y quién gana los títulos superpluma
El pugilista mexicano se disputa tres títulos mundiales esta noche en San Antonio, Texas ante un rival que será complicado de superar
Tarik Zaina vs Frank Martin | Peso: superligero | Ganador: Frank Martin por la vía del nocaut
En la pelea pactada a 10 rounds, el estadounidense le propinó una ráfaga de golpes a Tarik Zaina. Primero lo mandó a la lona tras una combinación arriba y abajo, pero el KO llegó en el séptimo asalto tras aterrizar un fuerte golpe en el rostro, cayendo de nueva cuenta y con el réferi deteniendo la pelea.
¿Cómo llegan Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster? Estadísticas y récords
Navarrete llega a esta pelea después de vencer a Eduardo Nunez, a quien le arrebató el cinturón del título mundial del peso superpluma del FIB. El título de la Organización Mundial de Boxeo lo obtuvo ante Oscar Valdez en diciembre de 2024.
Emanuel Navarrete tiene un récord de 40 victorias, 33 por la vía del nocaut, dos derrotas y un empate. Por su parte, O’Shaquie Foster tiene un récord de 25 victorias, 12 por KO, y tres peleas perdidas. El título del peso superpluma lo obtuvo después de vencer a Robson Conceiçao noviembre de 2024, el mismo que le había arrebatado el cinturón anteriormente, en el mes de julio.
¿Cuáles son los títulos y en qué categoría pelean Vaquero vs O’Shaquie Foster?
El Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster se enfrentan esta noche por los títulos mundiales de superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Por lo que el pugilista mexicano deberá mostrar un buen nivel si se quiere quedar con los cinturones en su haber.
El Vaquero Navarrete hace su arribo al Frost Bank Center
El pugilista mexicano Emanuel Navarrete ya hizo su arribó al Frost Bank Center, donde disputará tres títulos mundiales ante O’Shaquie Foster. Llegó con un traje gris y un sombrero negro.
Deric ‘Scooter’ Davis vs Joaquín Silva Faccio | Peso ligero | Ganador: Deric Davis por decisión unánime
Deric Davis derrotó a Joaquín Silva Faccio por decisión unánime en peso ligero, con tarjetas idénticas de 80-72. Los tres jueces favorecieron a Davis, quien se llevó la victoria tras ocho asaltos.
Sammy Contreras vs Oscar Pedroza Padilla | Peso: ligero | Ganador: Sammy Contreras por decisión unánime
Sammy Contreras venció a Oscar Pedroza Padilla por decisión unánime en peso ligero, con tarjetas de 60-54 de los tres jueces, quienes coincidieron en otorgarle una amplia victoria en las puntuaciones. Es momento de darle pase a la cartelera estelar de la noche en San Antonio, Texas.
Daniel Cortez III vs Joshua Montoya | Peso: gallo | Ganador: Daniel Cortez III por decisión dividida
Daniel Cortez III derrotó a Joshua Montoya por decisión dividida en peso supergallo. Dos jueces le dieron la victoria por 58-56, mientras que el tercero favoreció a Montoya por el mismo marcador.
Joseph Almajdi vs Miqal Dolphus | Peso: super welter | Ganador: Joseph Almajdi por decisión unánime
Joseph Almajdi venció a Miqal Dolphus por decisión unánime en peso superwelter, con tarjetas idénticas de 60-54 de los tres jueces, para quedarse con una victoria amplia en las puntuaciones. El inicio de las peleas preliminares promete una noche llena de acción y adrenalina sobre el cuadrilátero.
Toda la cartelera y orden de las peleas de box previo a la del Vaquero Navarrete?
La función de es este sábado 24 de octubre contará con varios enfrentamientos antes de la pelea entre Navarrete y Foster. La cartelera principal tendrá cuatro combates, entre ellos el duelo de peso pluma entre Albert González y Edward Vázquez, pactado a 10 asaltos. También participará Frank Martin, quien enfrentará a Tarik Zaina en peso superligero, mientras que Steven Navarro se medirá ante Emanuel Moreno en la división gallo.
Cartelera estelar
Emanuel Navarrete vs O’Shaquie Foster — Peso superpluma, unificación de títulos CMB, OMB y FIB.
Albert González vs Edward Vázquez — Peso pluma, 10 rounds.
Frank Martin vs Tarik Zaina — Peso superligero, 10 rounds.
Steven Navarro vs Emanuel Moreno — Peso gallo, 10 rounds.
Cartelera de preliminares
Deric ‘Scooter’ Davis vs Joaquín Silva Faccio — Peso ligero, ocho rounds.
Sammy Contreras vs Oscar Pedroza Padilla — Peso ligero, seis rounds.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto de la función de boxeo de este sábado 24 de octubre, donde se vivirán diversas peleas de gran intensidad en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.
La función estelar estará protagonizada por un pugilista mexicano Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete y el estadounidense O’Shaquie Foster, quienes se disputarán tres títulos mundiales del peso superpluma, del CMB, OMB y de la FIB.
¿A qué hora suben al ring Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster hoy 24 de octubre?
La peleas preliminares iniciarán en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, pero se espera que el Vaquero Navarrete y Foster suban al ring aproximadamente a las 21:00 o 21:30 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver en vivo y en directo la pelea de box del Vaquero Navarrete? Transmisión TV y online
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