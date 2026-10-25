Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster en vivo la pelea de box hoy: resultado y quién gana los títulos superpluma

¿Cómo llegan Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster? Estadísticas y récords

Navarrete llega a esta pelea después de vencer a Eduardo Nunez, a quien le arrebató el cinturón del título mundial del peso superpluma del FIB. El título de la Organización Mundial de Boxeo lo obtuvo ante Oscar Valdez en diciembre de 2024.

Emanuel Navarrete tiene un récord de 40 victorias, 33 por la vía del nocaut, dos derrotas y un empate. Por su parte, O’Shaquie Foster tiene un récord de 25 victorias, 12 por KO, y tres peleas perdidas. El título del peso superpluma lo obtuvo después de vencer a Robson Conceiçao noviembre de 2024, el mismo que le había arrebatado el cinturón anteriormente, en el mes de julio.