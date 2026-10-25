Herediano vs Cartaginés en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

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Herediano Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Herediano vs Cartaginés en Claro Sports! La jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica reúne a un cuadro florense que busca darle continuidad a su recuperación y a unos brumosos que pelean por el liderato. Sigue con nosotros el marcador, los goles y las principales acciones del partido, en medio de un calendario que también tiene a Cartaginés compitiendo por llegar a una final internacional.

Herediano llega a esta fecha en la octava posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas. El Team viene de vencer 3-0 a Pérez Zeledón como visitante y cortar una racha de tres encuentros sin ganar. Jafet Soto, quien asumió de manera interina después de las salidas de José Giacone y Paulo Wanchope durante el torneo, buscará encadenar otro triunfo para acercar a los florenses a la lucha por la clasificación.

Por su parte, Cartaginés comienza la jornada segundo con 24 unidades, igualado con Saprissa y por detrás únicamente por diferencia de gol. Los dirigidos por Amarini Villatoro suman ocho victorias y cuatro derrotas, y vienen de superar 1-0 a los morados en el campeonato nacional. Además, los brumosos vencieron 1-0 a Olimpia en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana y buscarán mantener su buen momento antes de disputar la vuelta de esa eliminatoria.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano vs Cartaginés hoy 24 de octubre de 2026?

El encuentro entre Herediano y Cartaginés será el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Cartaginés para la jornada 13, al momento

Ni Herediano ni Cartaginés cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica.

Herediano:

Cartaginés:

MÁS INFORMACIÓN: Cartaginés ruge ante Olimpia y se ilusiona con la final de la Copa Centroamericana

Antecedentes del Herediano vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Cartaginés:

30 de agosto de 2026 | Cartaginés 1-0 Herediano | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 9 de mayo de 2026 | Herediano 0-0 Cartaginés | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 2 de mayo de 2026 | Cartaginés 0-1 Herediano | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 10 de abril de 2026 | Cartaginés 1-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

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