¡Remontada espectacular! Milwaukee vence a Tampa Bay y toma ventaja de 2-0 en la Serie Mundial 2026

Los Brewers vinieron de atrás tras perder por cuatro carreras en la primera entrada y consiguieron su segunda victoria consecutiva ante los Rays

Tomaron la ventaja en la 7ma | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Milwaukee Brewers protagonizaron una remontada espectacular para derrotar 5-4 a los Tampa Bay Rays en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, disputado este sábado 24 de octubre en el American Family Field. Los Cerveceros superaron una desventaja de cuatro carreras y tomaron ventaja de 2-0 en el Clásico de Otoño, colocándose a dos triunfos de conquistar el primer campeonato de su historia.

Sal Frelick y Cooper Pratt se convirtieron en los protagonistas de la victoria de Milwaukee, con un cuadrangular que empató el encuentro en la sexta entrada y un sencillo productor que consumó la remontada en la séptima. Los Brewers demostraron capacidad de reacción frente a un rival que parecía tener el partido bajo control desde el primer episodio, pero que fue incapaz de volver a anotar durante las siguientes ocho entradas.

El resultado representa un segundo golpe consecutivo para Tampa Bay, que llegó a Milwaukee con la intención de robar al menos un triunfo como visitante. Después de perder 3-2 el Juego 1, los Rays dejaron escapar una ventaja de 4-0 en el segundo enfrentamiento y ahora tendrán la obligación de reaccionar cuando la serie se traslade a su estadio.

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Tampa Bay tomó ventaja de 4-0, pero Milwaukee comenzó una remontada histórica

El encuentro arrancó con una ofensiva contundente de Tampa Bay ante el abridor Logan Henderson. Chandler Simpson y Junior Caminero conectaron sencillos productores para colocar rápidamente el marcador 2-0, mientras que Liam Hicks apareció con un cuadrangular de dos carreras que amplió la diferencia a 4-0. El batazo de Hicks fue el primer jonrón de la Serie Mundial 2026 y coronó un primer episodio que parecía encaminar a los Rays hacia el empate en la serie.

Sin embargo, los Brewers respondieron inmediatamente en el cierre de la primera entrada. William Contreras conectó un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio y, posteriormente, Garrett Mitchell produjo otra carrera con un imparable que llevó a Jake Bauers hasta el plato. Milwaukee recortó la distancia a 4-2 y comenzó a construir una remontada que mantuvo en tensión al público del American Family Field.

La tercera anotación de Milwaukee llegó en el cuarto episodio, cuando David Hamilton se embasó tras un error defensivo del mexicano Jonathan Aranda, situación que aprovechó Cooper Pratt para cruzar el plato. El marcador se colocó 4-3 y la presión cambió de lado, mientras los Rays desperdiciaban oportunidades para ampliar su ventaja y darle mayor margen de maniobra a sus lanzadores.

Uno de los momentos defensivos más importantes ocurrió en la sexta entrada. Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo con Liam Hicks en segunda base, pero Jackson Chourio realizó un tiro al plato para evitar que el corredor anotara. La jugada fue revisada y el out quedó confirmado, dejando a Tampa Bay sin una carrera que habría resultado fundamental para el desenlace.

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Sal Frelick y Cooper Pratt consumaron la remontada que pone a los Brewers 2-0

La recompensa para Milwaukee llegó inmediatamente después. Sal Frelick abrió la parte baja de la sexta entrada con un cuadrangular solitario por el jardín central ante Ian Seymour, quien acababa de ingresar al montículo. El batazo igualó el marcador 4-4 y encendió la celebración de los aficionados. El jonrón resultó especialmente significativo porque Frelick apenas había conectado cuatro durante la temporada regular y no había disparado ninguno en esta postemporada.

La remontada se completó en el séptimo episodio, cuando Brice Turang abrió con un doblete y avanzó hasta tercera tras un elevado de Garrett Mitchell. Con un out en la pizarra, Cooper Pratt respondió con un sencillo hacia el jardín derecho que permitió anotar a Turang y colocó a Milwaukee arriba 5-4 por primera vez en el encuentro. El imparable terminó convirtiéndose en la jugada decisiva de la noche.

Los Brewers todavía tuvieron oportunidades de ampliar la ventaja durante la octava entrada. Jackson Chourio y Christian Yelich protagonizaron un doble robo de bases, pero Tampa Bay consiguió retirar a Chourio en el plato tras un rodado de William Contreras. La decisión fue confirmada después de una revisión solicitada por Milwaukee y, posteriormente, Steven Matz retiró a Brice Turang para mantener la diferencia de una sola carrera.

En la novena entrada, Jonny DeLuca abrió con un doblete y puso la carrera del empate en posición de anotar. No obstante, el relevista Aaron Ashby consiguió el ponche de Víctor Mesa Jr. y posteriormente retiró a Ben Williamson con un rodado que permitió a DeLuca avanzar a tercera. Con dos outs y el empate a 90 pies del plato, Yandy Díaz se ponchó tirándole para sellar el triunfo 5-4 de los Brewers.

Con esta victoria, Milwaukee viajará a Tampa Bay con ventaja de 2-0 en la Serie Mundial 2026, después de ganar los dos primeros enfrentamientos en casa. El Juego 3 se disputará el lunes 26 de octubre, cuando los Rays intentarán conseguir su primera victoria y evitar que los Cerveceros se coloquen a un solo triunfo del campeonato.