¡50 años de leyenda! Pumas reconoce a Hugo Sánchez previo al duelo ante Tigres

El reconocimiento incluyó una ovación de la afición, un video con sus momentos más representativos, la entrega de una estatuilla y un pasillo formado por los jugadores universitarios

El ‘Pentapichichi’ recibió carretadas de aplausos en CU | Imago7

Cincuenta años después, el tiempo pareció detenerse en el mismo lugar donde comenzó una de las historias más recordadas de Pumas. Hugo Sánchez volvió al Estadio Olímpico Universitario para reencontrarse con la afición que lo vio dar sus primeros pasos en Primera División, esta vez para recibir un homenaje antes del duelo ante Tigres, dentro de la fecha 14 del Apertura 2026. Con apenas 18 años comenzó a escribir su historia en el fútbol mexicano, misma que lo llevó a la proyección internacional.

La fecha también permitió recuperar un capítulo particular en la historia de Sánchez, pues Tigres fue precisamente el rival al que enfrentó en aquel debut. Con 18 años, el entonces jugador de Pumas disputó su primer partido en el máximo circuito, aunque este se dio en el Estadio Universitario, casa de los felinos norteños.

Así recibimos a Hugo Sánchez en casa 😻🏟️ ¡Eres histórico, Hugo! #SiemprePumas https://t.co/oXfWAojO1f — PUMAS (@PumasMX) October 25, 2026

Antes del silbatazo inicial, la afición universitaria se puso de pie para recibir al exdelantero. En las pantallas del estadio se proyectó un video que repasó goles y momentos de su trayectoria con la camiseta de Pumas, mientras las autoridades del club le entregaron una placa conmemorativa por sus cinco décadas desde aquel primer partido.

El reconocimiento también tuvo la participación del actual plantel. Los futbolistas de Pumas formaron un pasillo cuando Sánchez ingresó a la cancha, en un gesto que vinculó a la generación actual con uno de los jugadores que forman parte de la historia del club.

Hugo Sánchez sale a la cancha del Olímpico Universitario con pasillo incluido para su homenaje previo al Pumas vs Tigres ⚽️🔥 📹 @Rodrigo_BaezP #MegaFutbol por @MiCanal5, @VIX y TUDN https://t.co/XX7dgHTl6Y — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 25, 2026

Durante su etapa como futbolista de Pumas, Sánchez conquistó dos títulos de Liga MX, correspondientes a las temporadas 1976-77 y 1980-81. Su paso por Universidad Nacional también representó el inicio de una carrera que posteriormente lo llevó al futbol europeo, donde continuó su trayectoria con Atlético de Madrid y Real Madrid.

El vínculo entre Sánchez y Pumas también continuó desde el banquillo. En 2004, el mexicano dirigió al conjunto universitario y consiguió el primer bicampeonato de torneos cortos, sumando otro capítulo a su relación con el club. Así, 50 años después de aquel debut ante Tigres, Hugo Sánchez volvió al Olímpico Universitario para recibir el reconocimiento de la institución y de la afición que acompañó su trayectoria desde sus primeros años en Primera División.