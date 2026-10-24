Rays vs Brewers en vivo la Serie Mundial 2026: resultado del Juego 2 de la MLB en directo
Rays y Brewers disputan el Juego 2 de la Serie Mundial 2026. Milwaukee busca ampliar su ventaja, mientras Tampa Bay intenta empatar la serie y mantener vivas sus aspiraciones al título
Predicciones Serie Mundial 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el Juego 2 del Clásico de Otoño?
Los Milwaukee Brewers parten como ligeros favoritos para ganar el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, según las cuotas de caliente.mx proporcionadas para este enfrentamiento. La novena local aparece con un momio de -118, mientras que Tampa Bay registra +100, diferencia que refleja un pronóstico relativamente equilibrado entre los dos campeones de liga.
Uno de los argumentos a favor de Milwaukee es su rendimiento colectivo. Los Cerveceros terminaron la campaña regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, eliminaron a los Dodgers por barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y comenzaron el Clásico de Otoño con una victoria. Además, los equipos que toman ventaja de 2-0 en una Serie Mundial al mejor de siete han conquistado el campeonato en aproximadamente el 81% de los casos, de acuerdo con los antecedentes recopilados por MLB.
Sin embargo, los Rays cuentan con argumentos para empatar la Serie Mundial, especialmente por el momento de Drew Rasmussen y la producción ofensiva del mexicano Jonathan Aranda. Tampa Bay llegó a esta instancia después de eliminar a Cleveland en seis partidos durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Aunque Milwaukee es el favorito en los momios para el Juego 2, la diferencia es reducida y el resultado podría depender nuevamente de la efectividad del bullpen y de las oportunidades de anotar con corredores en posición de hacerlo.
¿Qué necesitan Rays y Brewers para ser campeones de la MLB? Formato y reglas de la Serie Mundial
La Serie Mundial de la MLB se disputa a ganar cuatro de un máximo de siete partidos, por lo que el primer equipo que alcance cuatro victorias se proclamará campeón y levantará el Trofeo del Comisionado. Con su triunfo en el Juego 1, Milwaukee necesita tres victorias más para conquistar el título, mientras que Tampa Bay requiere ganar cuatro de los encuentros restantes. No existe un criterio de desempate por carreras acumuladas: cada partido cuenta como una victoria independiente.
El formato de la final es 2-3-2, con los primeros dos encuentros en Milwaukee, los siguientes tres en Tampa Bay y los últimos dos nuevamente en casa de los Cerveceros, siempre que sean necesarios. Milwaukee obtuvo la ventaja de localía después de registrar 103 victorias y 59 derrotas en la temporada regular, mientras que los Rays terminaron con marca de 98-64. Por ello, los Cerveceros podrían disputar hasta cuatro partidos frente a su afición.
La eliminatoria también representa una oportunidad histórica porque ninguna de las dos franquicias ha ganado una Serie Mundial. Milwaukee perdió su única participación anterior en 1982 frente a los St. Louis Cardinals, mientras que Tampa Bay fue subcampeón en 2008 y 2020. Independientemente del resultado de la final de 2026, la MLB tendrá un campeón inédito, algo que no ocurría en un enfrentamiento de Serie Mundial desde 1980.
¿A qué hora juegan Rays vs Brewers hoy y dónde ver la Serie Mundial 2026?
El Juego 2 entre Rays y Brewers se disputará este sábado 24 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos y será el último de la serie en territorio de los Cerveceros antes de viajar a Florida. El resultado del segundo partido está pendiente, ya que el encuentro todavía no ha comenzado.
Los aficionados podrán ver Rays vs Brewers en vivo por Canal 9 (Nu9ve), ESPN y las plataformas ViX, Disney+ y FOX One, de acuerdo con las opciones de transmisión anunciadas en México. El encuentro también contará con seguimiento de las principales acciones, estadísticas y resultado del Juego 2 a través de la cobertura deportiva de la MLB.
Para este segundo enfrentamiento, Drew Rasmussen será el pitcher abridor de Tampa Bay, mientras que Logan Henderson subirá a la lomita por Milwaukee. Rasmussen registra dos triunfos y una efectividad de 1.29 en la postemporada, mientras que Henderson presenta una efectividad de 3.00. El duelo de lanzadores podría resultar determinante después de que el primer encuentro se resolviera por apenas una carrera.
¡Bienvenidos al play by play del Rays vs Brewers, juego 2 de la Serie Mundial 2026!
La Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB) continúa este sábado 24 de octubre con el Juego 2 entre los Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers, que se enfrentarán nuevamente en el American Family Field. Los Cerveceros llegan con ventaja de 1-0 en el Clásico de Otoño, después de imponerse por 3-2 en el primer encuentro, resultado que los coloca a tres victorias de conquistar su primer campeonato en la historia de la franquicia. Tampa Bay, por su parte, buscará igualar la eliminatoria antes de volar a Florida.
El Juego 1 de la Serie Mundial 2026 estuvo marcado por la ofensiva tempranera de Christian Yelich, quien conectó un triple productor, y la actuación de Jacob Misiorowski, que lanzó cinco entradas para Milwaukee. Los Rays estuvieron cerca de empatar en la novena entrada, pero Trevor Megill consiguió el último ponche y aseguró la victoria por 3-2. Por Tampa Bay destacó el mexicano Jonathan Aranda, quien conectó tres imparables en tres turnos oficiales y anotó una carrera, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada inaugural.