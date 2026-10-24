Rays vs Brewers en vivo la Serie Mundial 2026: resultado del Juego 2 de la MLB en directo

Predicciones Serie Mundial 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el Juego 2 del Clásico de Otoño?

Los Milwaukee Brewers parten como ligeros favoritos para ganar el Juego 2 de la Serie Mundial 2026, según las cuotas de caliente.mx proporcionadas para este enfrentamiento. La novena local aparece con un momio de -118, mientras que Tampa Bay registra +100, diferencia que refleja un pronóstico relativamente equilibrado entre los dos campeones de liga.

Uno de los argumentos a favor de Milwaukee es su rendimiento colectivo. Los Cerveceros terminaron la campaña regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, eliminaron a los Dodgers por barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y comenzaron el Clásico de Otoño con una victoria. Además, los equipos que toman ventaja de 2-0 en una Serie Mundial al mejor de siete han conquistado el campeonato en aproximadamente el 81% de los casos, de acuerdo con los antecedentes recopilados por MLB.

Sin embargo, los Rays cuentan con argumentos para empatar la Serie Mundial, especialmente por el momento de Drew Rasmussen y la producción ofensiva del mexicano Jonathan Aranda. Tampa Bay llegó a esta instancia después de eliminar a Cleveland en seis partidos durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Aunque Milwaukee es el favorito en los momios para el Juego 2, la diferencia es reducida y el resultado podría depender nuevamente de la efectividad del bullpen y de las oportunidades de anotar con corredores en posición de hacerlo.