Guastatoya vs Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Promesa de buen partido en el cierre de la jornada del sábado.

Guastatoya Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Comenzamos la cobertura de Guastatoya vs Mixco en vivo! La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 presenta un enfrentamiento entre dos protagonistas de la parte alta de la tabla. El Pecho Amarillo necesita reencontrarse con la victoria, mientras los Chicharroneros buscarán extender su buena racha y alcanzar a su rival en puntos. Acompáñanos en Claro Sports con las actualizaciones del marcador, los goles y las jugadas más importantes.

Guastatoya arranca la jornada en el tercer lugar con 27 puntos, los mismos que Municipal, después de sumar ocho triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto de Martín García viene de igualar 1-1 ante los Rojos como visitante y acumula tres encuentros sin ganar, luego de haber encadenado cuatro victorias. El Pecho Amarillo buscará recuperar la contundencia de aquella racha para seguir presionando al líder, del que lo separan dos unidades.

Por su parte, Mixco llega cuarto con 24 puntos y una serie de cinco partidos consecutivos sin perder. El equipo de Fabricio Benítez registra siete victorias, tres empates y cinco derrotas, y viene de igualar 0-0 ante Municipal. Los Chicharroneros intentarán convertir su regularidad en un triunfo que les permita alcanzar las 27 unidades de Guastatoya y fortalecer sus aspiraciones en la parte alta del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Mixco hoy 24 de octubre de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Mixco será el sábado 24 de octubre a las 20:10 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya vs Mixco para la jornada 16, al momento

Ni Guastatoya ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Guastatoya:

Mixco:

Antecedentes del Guastatoya vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Mixco:

23 de agosto de 2026 | Mixco 4-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de enero de 2026 | Guastatoya 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de noviembre de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Mixco 2-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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