Luis Fernando Tena compara el nivel futbolístico entre Guatemala y México

El técnico explicó que las disparidades surgen de la formación y las estructuras de desarrollo profesional.

Luis Fernando Tena comenzará su segundo ciclo | @fedefut_oficial

Luis Fernando Tena sorprendió con sus declaraciones al hablar sobre el nivel futbolístico de Guatemala y México. El estratega, que dirigió a la selección mexicana y actualmente está al frente del combinado guatemalteco, compartió su punto de vista sobre el talento de ambos países.

Durante una entrevista, el técnico aseguró que la diferencia entre futbolistas mexicanos y guatemaltecos no es tan amplia como muchos creen. Tena destacó que el talento existe en ambos países y señaló que las principales diferencias suelen estar relacionadas con factores como la formación, la estructura y las oportunidades de desarrollo, más que con la calidad individual de los jugadores. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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