Antigua vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más importantes del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Antigua y Marquense, válido por la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Antigua GFC afronta el inicio del Apertura 2026 con la confianza que le dio la reciente conquista de la Supercopa de Guatemala, aunque también con el desafío de mejorar su desempeño en el torneo anterior. El equipo dirigido por Mauricio Tapia finalizó quinto en la fase regular del Clausura 2026 y quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante Comunicaciones por un marcador global de 4-3. Además, el conjunto colonial tendrá que administrar esfuerzos, ya que la próxima semana comenzará su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde debutará frente a Alianza de El Salvador.

Por su parte, Deportivo Marquense inicia una nueva campaña con el objetivo de vivir un torneo mucho más estable. El equipo dirigido por Omar Arellano llega tras una pretemporada positiva y buscará mejorar el rendimiento que mostró en la temporada pasada, cuando terminó décimo en la tabla acumulada y aseguró su permanencia en la máxima categoría en las últimas jornadas. En el Clausura 2026, los Leones finalizaron en el octavo puesto con 30 puntos y fueron eliminados en los cuartos de final por Xelajú MC, que se impuso por 3-1 en el marcador global.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua vs Marquense hoy viernes 24 de julio de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Marquense será el viernes 24 de julio a las 18:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua vs Marquense para la jornada 1, al momento

Hasta el momento los entrenadores de ambos equipos no han dado pistas sobre quiénes serán los titulares, por lo que se deberá aguardar hasta último momento para ello, minutos antes del inicio de las acciones en el estadio Pensativo.

Antecedentes del Antigua vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

23 de marzo de 2026 | Antigua GFC 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Antigua GFC 1-3 Marquense | Torneo Clausura 2025

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