Municipal vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Municipal vs Mixco, en vivo.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Municipal y Mixco, válido por la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El campeón reinante debuta como local ante un rival siempre duro como los ‘chicharroneros’.

Municipal inicia el Apertura 2026 con el objetivo de defender el título conquistado en el Clausura 2026, certamen en el que fue uno de los equipos más sólidos del campeonato. El conjunto dirigido por Mario Acevedo terminó segundo en la fase regular y luego mostró toda su jerarquía en la fase final, eliminando a Guastatoya (3-0 en el global), Mixco (7-0) y superando a Xelajú MC en la final por un contundente 6-2. Además del torneo local, los Rojos también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde la próxima semana debutarán frente a Cartaginés.

Por su parte, Deportivo Mixco afronta una nueva temporada con la intención de dar un paso más y pelear por el campeonato. El equipo dirigido por Fabricio Benítez firmó una destacada campaña 2025-2026, siendo el segundo club con mayor cantidad de puntos en la tabla acumulada, únicamente por detrás de Municipal. Aunque quedó eliminado en las semifinales del Clausura 2026, el conjunto chicharronero buscará comenzar con fuerza el Apertura antes de afrontar otro desafío histórico: su estreno en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde visitará a Olimpia de Honduras en su primera participación en el certamen.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Mixco hoy 24 de julio de 2026?

El encuentro entre Municipal y Mixco será el viernes 24 de julio a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes del Municipal vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

9 de mayo de 2026 | Municipal 5-0 Mixco | Semifinales Torneo Clausura 2026 6 de mayo de 2026 | Mixco 0-2 Municipal | Semifinales Torneo Clausura 2026 26 de abril de 2026 | Municipal 3-0 Mixco | Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

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