Días y fechas de Guatemala en la Nations League: rivales y sedes

Los chapínes debutan contra Jamaica.

Luis Fernando Tena se queda como técnico de Guatemala | Imago7

Este viernes 24 de julio quedó definido el calendario del seleccionado de Guatemala para la Nations League 2026 de Concacaf, competencia que marcará un nuevo desafío para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena luego de la intensa actividad que ha tenido durante los últimos meses. La escuadra nacional buscará realizar una buena campaña con el objetivo de seguir creciendo a nivel internacional y mantenerse entre las selecciones protagonistas de la región.

El estreno de los chapines será el próximo 25 de septiembre, cuando visiten a Jamaica en Kingston, uno de los desplazamientos más complicados del calendario. Enfrentar a los “Reggae Boyz” como visitante representa una exigente prueba de fuego para Guatemala, que intentará comenzar el torneo con un resultado positivo frente a uno de los rivales más fuertes de la Concacaf.

Para Luis Fernando Tena, el inicio será determinante. El entrenador mexicano ha insistido en la importancia de que Guatemala mantenga la identidad futbolística que mostró durante los últimos años, etapa en la que el combinado nacional logró competir de igual a igual frente a selecciones que históricamente parecían inalcanzables. La Nations League aparece como una nueva oportunidad para confirmar ese crecimiento.

Además del aspecto deportivo, esta competencia también será clave pensando en el futuro. La Nations League suele tener incidencia en el posicionamiento del ranking regional y en la clasificación a otros torneos de la Concacaf, por lo que sumar la mayor cantidad de puntos posible será una prioridad para el cuerpo técnico y los jugadores.

Guatemala llegará a esta nueva edición con un plantel que mezcla experiencia y juventud. Futbolistas consolidados en la Liga Nacional compartirán protagonismo con legionarios que militan en el extranjero, mientras que varios jóvenes continúan ganando espacio gracias al buen trabajo que se viene realizando en las selecciones menores.

La ilusión de la afición también vuelve a renovarse. Luego de las buenas actuaciones que el equipo ha protagonizado en los últimos años, el seleccionado nacional afrontará la Nations League con la expectativa de pelear por los primeros lugares y seguir consolidándose como una de las selecciones de mayor crecimiento en Centroamérica. El primer paso será el 25 de septiembre en Kingston, donde comenzará oficialmente un nuevo capítulo para la era de Luis Fernando Tena.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 25 de septiembre: Jamaica vs Guatemala

Martes 29 de septiembre: Guatemala vs El Salvador

Jueves 1 de octubre: Surinam vs Guatemala

Lunes 5 de octubre: Guatemala vs Surinam

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