Colombia en la prueba de ruta del Mundial: Santiago Buitrago top 30 y Nairo Quintana es ovacionado

Después de más de 6 horas, varios puertos de montaña y 274 kilómetros Colombia dijo presente en la cita deportiva en tierras norteamericanas.

Santiago Buitrago, campeón de la montaña Vuelta a España | JORGE GUERRERO / AFP

El día comenzaba con una baja para la delegación colombiana, la misma que se sabía desde hace un par de días atrás. Después que Wilmar Paredes no pudiera ser parte de la largada en Brossard, el corredor del Team Medellín se cayó en medio de un entrenamiento, presentó contusiones y laceraciones, infortunadamente no alcanzó a recuperarse y la ‘Tricolor’ arrancaba con un corredor menos para hacer su mejor participación.

Nairo Quintana, la sensación

Sin lugar a dudas Nairo Alexander Quintana Rojas fue la sensación en la delegación colombiana, en la previa se realizó la presentación de los equipos. Los aficionados de la ‘Tricolor’ y los seguidores del ‘Cóndor’ le mostraron su apoyo al boyacense, con arengas y pancartas le demostraron el cariño a uno de los mejores ciclistas del siglo XXI.

Cabe mencionar que se esperaba que este Mundial de Ciclismo de Ruta fuera la última competición de Nairo en su historia, después de haber manifestado a inicio del año que esta sería su última temporada en el World Tour, no obstante el boyacense aseguró que el Giro de Lombardía será su última carrera, la cual se desarrollará el sábado 10 de octubre.

Nairo Quintana recibió una emotiva ovación 🥹, en medio de su última participación en un Mundial de Ciclismo 🚵🏻 #CaracolSports 🇨🇴



📱 : FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO pic.twitter.com/0fXPC7A50P — Gol Caracol (@GolCaracol) September 27, 2026

Pues bien, después de haber acompañado a sus compatriotas hasta donde más pudo, Nairo Quintana comenzó a decir adiós al pelotón de esta prueba de Ruta en el Mundial, lo hizo precisamente a falta de 97 kilómetros para llegar a la meta. Pero en específico cuando restaban 60 kilómetros para la meta y comenzó el protagonismo de los favoritos al título el ‘Cóndor’ abandonó la carrera.

Un par de kilómetros más adelante Sergio Higuita también le dijo adiós a la competición en Montreal, se desvanecía el grupo de los ciclistas ‘cafeteros’ que llegaron a Canadá para hacer historia. El antioqueño cumplió con su labor de acompañamiento a sus compañeros, pero llegó el momento de partir.

Santiago Buitrago, el mejor colombiano

A 35 kilómetros de la llegada a la meta en Montreal, Canadá Harold Tejada y Brandon Smith Rivera también se despidieron de esta prueba de ruta en el Mundial. El de Pitalito y el de Zipaquirá se fueron quedando poco a poco. Las esperanzas colombianas en lo que restaba de carrera estaban puestas en Santiago Buitrago, quien hizo parte de la fuga en gran parte de la competición.

Pus bien, el bogotano finalmente cruzó la meta en la casilla número 27. El corredor, quien se despide esta temporada del Bahrain Victorious para liderar las filas del NSN Cycling Team quedó a 4:41 de Brandon McNulty, el estadounidense que dio un verdadero batacazo este domingo, muy pocos lo tenían como el favorito al título, pero aguantó varios minutos en la fuga y se llevó la medalla de oro a casa.

Lea también: