Isaac del Toro, Top 5 en el Campeonato Mundial de ciclismo; Brandon McNulty se lleva el maillot arcoíris a Estados Unidos

El de Ensenada terminó quinto y firmó la mejor actuación en la historia del ciclismo mexicano; McNulty, primer campeón estadounidense en tres décadas

Foto por JASPER JACOBS / BELGA MAG / BELGA VIA AFP

Isaac del Toro volvió a reescribir historia del ciclismo mexicano. El pedalista de Ensenada terminó en la quinta posición de la prueba élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal 2026, superando el séptimo lugar conseguido hace un año y firmando la mejor actuación de un mexicano en esta competencia.

La jornada terminó con Brandon McNulty vestido de arcoíris. El estadounidense lanzó el movimiento decisivo a 32 kilómetros de la meta y resistió en solitario durante un cierre marcado por los ataques constantes, la falta de coordinación entre los perseguidores y el desgaste acumulado después de casi seis horas de competencia.

El corredor de UAE Team Emirates devolvió a las barras y las estrellas el título mundial, 33 años después de la coronación de Lance Armstrong en 1993. Además se convirtió en el tercer estadounidense en vestir de arcoíris, después del doblete de Greg LeMond en 1983 y 1989 y la victoria de Armstrong. Para México, el quinto puesto representa un nuevo techo histórico y la progresión constante del pedalista de 22 años.

BRANDON MCNULTY IS WORLD CHAMPION! 🇺🇸🌈



The American launched an unbelievable attack and he never looked back🔥#Montréal2026 pic.twitter.com/fDhAESoOaR — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2026

McNulty sentencia el Mundial con un ataque de 32 kilómetros

México trabajó desde los primeros kilómetros para proteger a Del Toro. La selección nacional se colocó al frente del pelotón para controlar una fuga inicial de 16 corredores, mientras el bajacaliforniano administraba esfuerzos antes de que la carrera entrara al circuito de Montreal, donde las repetidas ascensiones comenzaron a romper el grupo.

La batalla explotó definitivamente dentro de los últimos 80 kilómetros. Mathieu van der Poel, Primož Roglič, Quinn Simmons, Wout van Aert y Oscar Onley protagonizaron distintos movimientos, mientras el de Ensenada respondió desde atrás y comenzó a recuperar terreno junto a corredores como Paul Seixas, Tom Pidcock, Giulio Ciccone, Juan Ayuso y Matteo Jorgenson.

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Del Toro no dejó de atacar. A menos de 60 kilómetros de la llegada aceleró para enlazar con los grupos delanteros y, cuando la carrera volvió a reagruparse parcialmente, apareció entre los hombres que todavía mantenían opciones de pelear por el título. El mexicano llegó a colocarse nuevamente en la cabeza junto a Van der Poel, Pidcock, Seixas, Ciccone, Jorgenson y McNulty.

Fue entonces cuando su compañero de equipo lanzó el ataque que definió el Mundial. El estadounidense aprovechó un momento de vigilancia entre los favoritos, abrió una diferencia que llegó a superar el minuto y obligó a los perseguidores a gastar sus últimas fuerzas. Pidcock, Van der Poel, Evenepoel y Del Toro intentaron reducir la brecha, pero la falta de entendimiento permitió que el nuevo campeón mantuviera su ventaja.

En los kilómetros finales, el pedalista azteca quedó rezagado del principal grupo perseguidor, pero volvió a recuperarse para meterse en la pelea por los primeros cinco lugares. Michael Matthews ganó el sprint por la segunda posición, Mathieu van der Poel terminó tercero, Quinn Simmons fue cuarto, poniendo a dos representantes de las barras y las estrellas en el Top 5, y el mexicano cruzó la meta en quinto lugar.

Resultados del Campeonato Mundial 2026