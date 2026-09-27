Isaac del Toro en vivo: resultado y posiciones de la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo 2026
Isaac del Toro va por el maillot arcoíris en Montreal ante una élite encabezada por Evenepoel, Van Aert, Roglič, Seixas y Ayuso.
Todo listo para la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026
El Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal 2026 tiene un significado especial: la ciudad canadiense recibe nuevamente la competencia 52 años después de aquella histórica edición de 1974, la primera que llevó el Campeonato Mundial fuera de Europa y que terminó con Eddy Merckx como campeón. Además, esta edición marca otro hito para la UCI al convertirse en el primer Mundial con igualdad total entre hombres y mujeres, mientras que para Montreal representa el evento deportivo más importante desde los Juegos Olímpicos de 1976.
El circuito también esconde una auténtica prueba de resistencia. La carrera élite masculina contempla 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel acumulado, con la subida al monte Royal como uno de sus grandes desafíos: los ciclistas deben afrontar 12 veces un ascenso de 1.6 kilómetros con una pendiente media del 7.4 %. Y en un Mundial sin el campeón defensor, Tadej Pogačar, quien terminó su temporada tras una caída en la Vuelta a España, la pelea por el arcoíris queda especialmente abierta. Entre los grandes nombres aparece el mexicano Isaac del Toro, ganador del Gran Premio de Montreal apenas dos semanas antes sobre este mismo recorrido.
Isaac del Toro afronta este domingo 27 de septiembre uno de los grandes retos de su temporada con la prueba en ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026, que se disputa en Montreal, Canadá. El mexicano llega después de terminar sexto en la contrarreloj individual y ahora buscará pelear por el maillot arcoíris en una carrera de 273.2 kilómetros.
El ciclista de Ensenada tendrá enfrente a algunas de las principales figuras del pelotón internacional, entre ellas Remco Evenepoel, Wout van Aert, Primož Roglič, Paul Seixas y Juan Ayuso. Del Toro ya hizo historia para México en Kigali 2025 con un séptimo lugar en la ruta y ahora intenta mejorar ese resultado en un recorrido exigente por las calles de Montreal.
¿A qué hora sale Isaac del Toro hoy 27 de septiembre en el Mundial de Ciclismo 2026?
La carrera élite varonil comenzará este domingo 27 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, con Isaac del Toro portando el dorsal 86 dentro de la selección mexicana.
Los corredores afrontarán 273.2 kilómetros, con una primera parte que partirá desde Brossard y recorrerá alrededor de 100 kilómetros por la región de Montérégie antes de ingresar al circuito final de Montreal. Ahí comenzará la parte decisiva de la competencia, con 12 vueltas y varios ascensos que pueden romper el grupo.
Lista de salida de la prueba en ruta por equipos
La lista de salida contempla 184 ciclistas, representantes de 59 países, además de la delegación de Atletas Individuales Neutrales. México estará representado por Edgar David Cadena, Ulises Alfredo Castillo, Isaac del Toro, José Antonio Escárcega, Eder Frayre y Carlos Alfonso García.
Entre los principales nombres que buscarán la victoria aparecen Remco Evenepoel y Wout van Aert por Bélgica; Primož Roglič por Eslovenia; Paul Seixas por Francia; Juan Ayuso y Enric Mas por España; Quinn Simmons por Estados Unidos; y Ben Healy por Irlanda.
¿Qué es la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo? Formato, reglas y cómo se gana
La prueba en ruta del Mundial es una carrera de un solo día en la que los ciclistas representan a sus selecciones nacionales. Todos parten dentro de la misma competencia y el campeón será simplemente el corredor que cruce primero la línea de meta, obteniendo el derecho a portar el tradicional maillot arcoíris durante el siguiente año en las pruebas de ruta.
En Montreal 2026, la carrera masculina élite tendrá una distancia total de 273.2 kilómetros. La salida neutralizada será en Brossard y los primeros kilómetros transcurrirán principalmente por la región de Montérégie, en un terreno relativamente favorable antes de entrar a la zona más exigente del recorrido.
La parte decisiva llegará en el circuito de Montreal, al que los corredores darán 12 vueltas de 13.4 kilómetros. El trazado incluye ascensos como Voie Camillien-Houde, Côte de la Polytechnique y Côte Pagnuelo y acumula alrededor de 3,803 metros de desnivel, por lo que la resistencia, la colocación, los ataques y el trabajo táctico de cada selección serán fundamentales antes de la definición.
¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro y al equipo de México en el Mundial de Ciclismo?
La prueba en ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026 se podrá seguir en México a través de ESPN y Disney+, mientras que en Claro Sports podrás consultar el seguimiento minuto a minuto online de la actuación de Isaac del Toro y del resto de la selección mexicana en Montreal.