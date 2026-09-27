Isaac del Toro en vivo: resultado y posiciones de la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo 2026

Todo listo para la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026

El Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal 2026 tiene un significado especial: la ciudad canadiense recibe nuevamente la competencia 52 años después de aquella histórica edición de 1974, la primera que llevó el Campeonato Mundial fuera de Europa y que terminó con Eddy Merckx como campeón. Además, esta edición marca otro hito para la UCI al convertirse en el primer Mundial con igualdad total entre hombres y mujeres, mientras que para Montreal representa el evento deportivo más importante desde los Juegos Olímpicos de 1976.

El circuito también esconde una auténtica prueba de resistencia. La carrera élite masculina contempla 273.7 kilómetros y 3,803 metros de desnivel acumulado, con la subida al monte Royal como uno de sus grandes desafíos: los ciclistas deben afrontar 12 veces un ascenso de 1.6 kilómetros con una pendiente media del 7.4 %. Y en un Mundial sin el campeón defensor, Tadej Pogačar, quien terminó su temporada tras una caída en la Vuelta a España, la pelea por el arcoíris queda especialmente abierta. Entre los grandes nombres aparece el mexicano Isaac del Toro, ganador del Gran Premio de Montreal apenas dos semanas antes sobre este mismo recorrido.