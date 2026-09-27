¡Increíble! masajista representa a Eslovaquia en el Mundial de Ruta para evitar descensos y penalizaciones

Mientras los favoritos al título siguen su camino a la meta, Vladimir Kovacik es la sensación de la prueba y tendencia en redes sociales.

Mundial de Ruta Montreal, Canadá/ Andrej Ivanov / AFP.

Este domingo se desarrolla la prueba masculina élite de ruta en el Mundial de ciclismo que se celebra en Montreal, Canadá. Como es de esperarse en este tipo de competiciones de alta envergadura, las situaciones e historias particulares no dejan de suceder. Se trata de Vladimir Kovacik, el masajista que decidió ‘poner se la 10’ por Eslovaquia, dejando una circunstancia que seguramente nadie olvidará.

Todo comienza con la convocatoria de 3 eslovacos para esta cita del deporte en territorio norteamericano: Lukas Kubis, Matthias Schwarzbacher y Martin Svrcek, sin embargo los 2 últimos en mención no pudieron ser de la partida en Brossard por lesión y en cuanto a Kubis, tuvo problemas con su equipo, Unibet Rose Rockets, y no pudo participar en Canadá.

Por parte de la Selección de Eslovaquia decidieron que Vladimir Kovacik, quien fue a Montreal como masajista pero cuenta todavía con su licencia máster como ciclista, fue el elegido para tomar la salida. Kovacik fue ciclista profesional años atrás, inclusive desde el 2017 no corría una carrera de manera oficial, no obstante este domingo se tuvo que ‘poner la camiseta’ por su país.

Héroe nacional 🇸🇰



Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, representante de su selección en #Montréal2026 ante las bajas.



Sin competir desde 2017, evita así que su país baje de categoría en el ranking UCI. #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/JW3Zjr09vK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2026

Eslovaquia se vio obligado a tomar esta determinación, porque según el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), todos los países participantes del Mundial de Ruta tienen ciertas plazas designadas, las cuales deben utilizar sí o sí, es decir no se puede dejar vacía, en caso tal de no usarlas habrá penalizaciones para futuros mundiales, pruebas relevantes de la UCI o en el peor de los casos en la ausencia de los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

Claramente la falta de ritmo y de continuidad en el ciclismo profesional se le notaban a Vladimir Kovacik, a pesar de tener solamente 28 años. No obstante sí práctico del deporte de las bielas en la categoría élite, especialmente del 2014 al 2017, años en los cuales Eslovaquia dominó el Mundial de Ruta, en el que Peter Sagan se quedó con el título de manera consecutiva del 2015 al 2017.

En medio de la participación de Kovacik, la participación del masajista y exciclista profesional se fue esfumando, a falta de 166 kilómetros de la meta se descolgó del último lote que se presentaba en la carrera, pero a falta de 160 para llegar a la meta se retiró definitivamente de la competición. No obstante y sin lugar a dudas Vladimir quedará como uno de los héroes de la historia del ciclismo de Eslovaquia, con esta particular historia.

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