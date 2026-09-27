Rating Colombia del 26 de septiembre de 2026, según CNC: ¿Qué canal escogieron los colombianos para ver Colombia vs México?

Caracol y RCN se disputaron la audiencia del Colombia vs. México. Conozca cómo estuvo el rating y cuál canal tuvo mayor sintonía.

Colombia vs México | Jamie Sabau / Getty Images vía AFP.

La Selección Colombia volvió a las pantallas de los hogares colombianos con el amistoso ante México, un partido que, además de marcar el inicio de una nueva etapa para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, puso nuevamente frente a frente a dos de los grandes canales de televisión del país: Caracol y RCN. Con la Tricolor como protagonista, la expectativa también estaba puesta en el rating y en conocer cuál de las dos señales logró conquistar a más televidentes durante la noche del sábado. ¿Los colombianos prefirieron el tradicional Gol Caracol o se inclinaron por la propuesta de Fútbol RCN? Los números de audiencia serán los encargados de responder a esta particular batalla por la sintonía.

Rating en Colombia del 26 de septiembre de 2026, según CNC

Gol Caracol amistoso Colombia vs México – Caracol TV | 13,54% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,84% Previa Gol Caracol amistoso Colombia vs México – Caracol TV | 10,23% Sábados Felices – Caracol TV | 7,25% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,10% Gol Caracol Colombia vs Italia Mundial sub 20 Femenino – Caracol TV | 5,76% Se Dice de Mi – Caracol TV | 4,81% Fútbol RCN amistoso Colombia vs México – RCN | 4,49% La Red – Caracol TV | 3,44% Entre Ojos – Caracol TV | 3,20%

Programación de fútbol para el 27 de septiembre de 2026

4:00 p.m. | Jaguares vs Alianza FC – Liga BetPlay Dimayor

6:05 p.m. | Fortaleza vs Tolima – Liga BetPlay Dimayor

8:10 p.m. | Deportivo Cali vs Águilas Doradas – Liga BetPlay Dimayor

Rating en Colombia: así se hace la medición

Son varias compañía las que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), pues hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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