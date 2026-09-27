Alemania vs Grecia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 27 de septiembre

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alemania vs Grecia hoy 27 de septiembre de 2026?

El partido Alemania vs Grecia comienza este domingo 27 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo A2 y se disputará en el WWK Arena de Augsburgo, Alemania.

Para México, Sky México posee los derechos de transmisión de la UEFA Nations League 2026-27, de acuerdo con la lista oficial de socios publicada por UEFA. La disponibilidad específica del encuentro debe consultarse en la programación de sus señales.

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Hora: 12:45 horas, tiempo del centro de México

12:45 horas, tiempo del centro de México Sede: WWK Arena, Augsburgo

WWK Arena, Augsburgo Transmisión en México: Sky México

Alineaciones del Alemania vs Grecia, al momento

Las alineaciones titulares todavía no han sido confirmadas oficialmente. UEFA actualizó las listas de jugadores disponibles durante la mañana del encuentro, pero los once iniciales se conocerán más cerca del comienzo del partido.

Entre los jugadores disponibles para Alemania aparecen Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Karim Adeyemi y Serge Gnabry, entre otros.

Alineación de Alemania: por confirmar.

Alineación de Grecia: por confirmar.

Antecedentes del Alemania vs Grecia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Alemania y Grecia vuelven a enfrentarse después de poco más de dos años. Su antecedente más reciente fue un amistoso disputado el 7 de junio de 2024, cuando Alemania ganó 2-1. Antes de ese encuentro se habían cruzado en los cuartos de final de la Eurocopa 2012, partido que terminó con triunfo alemán por 4-2.

Los dos equipos comenzaron de manera diferente su participación en esta Nations League. Alemania empató 1-1 como visitante frente a Países Bajos, con Felix Nmecha como autor del gol alemán. El equipo de Klopp estuvo cerca de llevarse los tres puntos, pero Gakpo marcó el empate neerlandés durante el tiempo agregado.

Grecia inició con una victoria 2-1 sobre Serbia en Belgrado. Tasos Douvikas marcó de cabeza el tanto definitivo después de un centro de Kostas Tsimikas. Así, los griegos comenzaron el Grupo A2 con tres unidades, mientras Alemania y Países Bajos sumaron un punto.

Este será además el primero de dos Alemania vs Grecia durante la fase de liga. Después del encuentro en Augsburgo, ambas selecciones volverán a medirse el 4 de octubre en territorio griego.

Jürgen Klopp va por su primer triunfo con Alemania

Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada del Grupo B de la UEFA Nations League 2026-27. El conjunto alemán disputa su primer partido como local del torneo después de iniciar la nueva etapa de Jürgen Klopp con un empate ante Países Bajos.

La Mannschaft viene de igualar 1-1 ante Países Bajos en Ámsterdam. Felix Nmecha adelantó al conjunto alemán, pero Cody Gakpo apareció en el tiempo agregado para rescatar el empate neerlandés. Grecia tuvo un comienzo distinto y derrotó 2-1 a Serbia en Belgrado, con un gol de Tasos Douvikas en los minutos finales.

De esta manera, Grecia llega a la segunda fecha con tres puntos, mientras Alemania suma una unidad. Sigue el Alemania vs Grecia en vivo y minuto a minuto en Claro Sports, con las alineaciones, goles, mejores acciones y el resultado del partido.

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