Serbia vs Países Bajos en vivo, UEFA Europa League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 2, hoy 27 de septiembre

No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde el Stadion Rajko Mitić de Belgrado

Sigue el Serbia vs Países Bajos, en vivo. | Claro Sports

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido correspondiente al Grupo 2 de la Liga A. El escenario será el Stadion Rajko Mitić de Belgrado, donde ambos combinados buscarán su primera victoria del torneo.

La selección serbia llega después de perder 2-1 contra Grecia en su presentación, resultado que la dejó sin puntos después de la primera fecha. Países Bajos, por su parte, inició el ciclo de Xavi Hernández con empate 1-1 frente a Alemania, gracias a un gol de Cody Gakpo en el tiempo agregado.

Después de una jornada, Países Bajos suma un punto, mientras Serbia todavía no registra unidades. Alemania también comenzó con un empate y Grecia tomó ventaja tras vencer al conjunto serbio. El encuentro de este domingo representa la segunda de las seis fechas programadas para cada selección dentro del sector. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Serbia vs Países Bajos hoy 27 de septiembre de 2026?

El Serbia vs Países Bajos comienza a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 27 de septiembre. UEFA programó el encuentro a las 18:00 horas locales de Europa y confirmó al Stadion Rajko Mitić de Belgrado como sede. Para México, la transmisión está anunciada por Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Partido: Serbia vs Países Bajos

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

Hora: 10:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion Rajko Mitić, Belgrado

Transmisión en México: Sky Sports

Alineaciones del Serbia vs Países Bajos, al momento

Los dos equipos echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar su primer triunfo del torneo:

Serbia: Vanja Milinković-Savić; Strahinja Pavlović, Nikola Simić, Strahinja Eraković; Nemanja Maksimović, Filip Kostić, Sergej Milinković-Savić; Luka Jović, Dušan Tadić, Andrija Živković y Mihajlo Cvetković.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Quinten Timber; Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Antecedentes del Serbia vs Países Bajos y últimos resultados en la UEFA Nations League

El partido tiene un antecedente particular. Será el primer enfrentamiento entre Países Bajos y Serbia como nación independiente. El antecedente previo ocurrió en el Mundial de Alemania 2006, cuando Países Bajos derrotó 1-0 a Serbia y Montenegro durante la fase de grupos.

Ambos equipos llegan sin victoria en la actual Nations League. Serbia perdió 2-1 frente a Grecia el 24 de septiembre, mientras Países Bajos empató 1-1 con Alemania. Andrija Živković marcó para los serbios en la primera fecha, mientras Cody Gakpo consiguió el tanto neerlandés frente al conjunto alemán.

El calendario volverá a reunirlos en pocos días. Después del partido de Belgrado, Países Bajos recibirá a Serbia el 4 de octubre en Eindhoven. Antes de ese encuentro, Serbia visitará a Alemania el 1 de octubre, mientras los neerlandeses jugarán ese mismo día como visitantes frente a Grecia.