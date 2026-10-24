Etapa 9 Clásico RCN 2026 en vivo: horario, ruta, recorrido y dónde ver la carrera el 25 de octubre

Repase cómo será la cronoescalada de este domingo, en Medellín, que le pondrá fin a una nueva edición del Clásico RCN.

Clásico RCN: dónde ver la novena etapa | Claro Sports

Luego de palpitar una de las etapas más exigentes en montaña, con llegada a Santo Domingo, oficialmente ya se da el fin a los recorridos maratónicos de ruta en el Clásico RCN 2026. Ahora palpitamos una cronoescalada muy intensa, en Medellín, donde se conocerá el campeón absoluto del certamen.

Aunque Javier Jamaica tiene pie y medio como ganador de esta edición, Kevin Castillo buscará hacer un papel heroico en la contrarreloj individual para recortarle terreno. Será una etapa muy emotiva que tendrá como lugar de coronación el Alto de Las Palmas. Conozca todos los detalles del recorrido que marcará el fin del certamen.

Fecha y horario de la Etapa 9 del Clásico RCN 2026

Se estima que el primer ciclista salga del Edificio de EPM sobre las 9:00 a.m. de este domingo 25 de octubre. En cada instante saldrá un ciclista diferente, por lo que se tiene previsto el final de la carrera a la 1:00 p.m. en el Alto de Palmas. Luego de culminarse la etapa, lógicamente se llevará a cabo la ceremonia de premiación para ponerle fin al Clásico RCN.

¿Cuál es la ruta de la Etapa 9 del Clásico RCN? Kilómetros y departamentos que recorren

Por lo pronto, la cronoescalada será de 17.2 kilómetros con una subida final de hasta los 2.440 metros sobre el nivel del mar. Cada corredor saldrá por vía urbana de Medellín hacia la calzada que comunica a la capital con el oriente de Antioquia. El punto de llegada será sobre el Centro Comercial Viva Las Palmas.

Etapa 9 del Clásico RCN | Foto: @ClasicoRCN

¿Quién transmite el Clásico RCN 2026 en vivo y dónde ver por TV y streaming?

La plataforma de Deportes RCN, en YouTube y demás redes sociales, tendrá las emociones (en principio solo audio) desde el inicio de la carrera. A partir de las 10:30 a.m. (aprox), el Canal RCN ya habilitará la señal de la etapa para los cableoperadores y sus diversos canales digitales. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto de la competencia.

¿Cómo se gana cada etapa del Clásico RCN? Formato y reglas de la carrera colombiana

En este caso, por tratarse de una cronoescalada, saldrá cada ciclista en un orden estipulado. El que logre finalizar el recorrido con un menor tiempo, sin duda, se llevará la victoria en la última fracción. Ya con algunas clasificaciones definidas, como la de montaña y sprint, solo queda definir el campeón absoluto, el mejor equipo y el joven más destacado del certamen cafetero.

Te puede interesar: