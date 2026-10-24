Clasificación general Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 8 este 24 de octubre?

Javier Jamaica está a solamente una etapa de llevarse el título. Repase cómo quedó la general después de la octava fracción.

Clásico RCN (Foto: Camila Díaz – @ClasicoRCN)

Adrián Bustamante fue el hombre del día en la octava etapa del Clásico RCN 2026. El pedalista del GW Erco Sportfitness se quitó la espina, en la actual edición, y logró alzarse en brazos luego de una etapa de 136 kilómetros que unió caminos entre Bello y Santo Domingo. Triunfazo en las montañas del noreste antioqueño.

El escalador boyacense, quien venía comandando la fuga, resistió a pesar de la ofensiva de Michael Moreno y Rodrigo Contreras. Para destacar, Javier Jamaica tuvo otro gran día para mantener ventajas en las clasificación general. Todo indica que se consagrará en Medellín este próximo domingo, salvo un milagro de esos que ocurren en el ciclismo.

A falta de la cronoescalada, Jamaica supera por más de un minuto a su compañero Andrés Ardila. El NU Colombia demuestra ser el mejor equipo en la recta final de la competencia. En cuanto a Kevin Castillo, directo rival de Jamaica, le lleva dos minutos y medio de renta.

Clasificación y posiciones de la Etapa 8 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness 3:23:06 2. Michael Moreno Empresa de Energía de Boyacá ” 3. Rodrigo Contreras NU Colombia +2” 4. Javier Jamaica NU Colombia +28” 5. Juan López GW Erco Sportfitness +28” 6. Jáider Muñoz Sistecrédito +28” 7. Kevin Castillo Orgullo Paisa +28” 8. Andrés Ardila NU Colombia +28” 9. Yéferson Camargo Team Medellín – EPM +34” 10. David RIaño Team Boyacá Es Para Vivirla +34”

Clasificación general del Clásico RCN este 24 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Javier Jamaica NU Colombia 29:49:50 2. Andrés Ardila NU Colombia +1:08 3. Kevin Castillo Orgullo Paisa +2:32 4. Rodrigo Contreras NU Colombia +5:40 5. Sergio Luis Henao NU Colombia +6:21 6. Daniel Hoyos CRIC +7:41 7. Jaider Muñoz Team Sistecrédito +9:59 8. Óscar Garzón GW Erco Sportfitness +10:05 9. Juan López GW Erco Sportfitness +10:48 10. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +13:06

¿Qué otros campeones de la Etapa 8 hubo en el Clásico RCN 2026?

Así va el recuento de últimos campeones en las ediciones de Clásico RCN:

2025: Diego Camargo (Team Medellín) .

. 2024: Kevin Castillo (Sistecrédito).

2023: Aldemar Reyes (Team Medellín).

2022: Aldemar Reyes (Team Medellín).

2021: Fabio Duarte (Team Medellín).

2020: José TIto Hernández (Team Medellín).

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

Ahora bien, el último sorbo de esta edición del Clásico RCN será el próximo domingo 25 de octubre. Serán 17.2 kilómetros en una cronoescalada individual, donde los pedalistas saldrán del Edificio Inteligente de EPM en Medellín rumbo al Alto de Las Palmas, con una altitud superior a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Una jornada clave para conocer el nuevo campeón.

Para seguir esta cita, Deportes RCN (en su canal de YouTube) habilitará la señal de solo audio a partir de las 8:00 a.m. (hora COL), un buen tiempo antes de que salga el primer corredor. A partir de las 10:30 (aprox), habrá señal en televisión por parte de este mismo canal. De todos modos, Claro Sports le llevará todos los detalles de la etapa en tiempo real.

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