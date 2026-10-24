Xelajú MC vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Partido importante entre dos equipos con aspiraciones a luchar por el título.

Xelajú Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Municipal! La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional deGuatemala enfrenta a dos equipos que necesitan recuperar el paso ganador. Los Superchivos buscarán hacerse fuertes en casa, mientras los Rojos intentarán cortar una racha que amenaza sus aspiraciones de liderato. Sigue en Claro Sports el resultado, los goles y las principales incidencias del encuentro.

Xelajú MC llega a esta jornada en la séptima casilla, con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández viene de caer 3-0 ante Antigua GFC y necesita encontrar una regularidad que le ha faltado durante el campeonato. Los Superchivos alternaron victorias y derrotas en sus últimas seis presentaciones, por lo que buscarán aprovechar este compromiso para recuperarse y acercarse a los primeros lugares.

Por su parte, Municipal inicia la fecha con 27 unidades y en el segundo puesto, a dos puntos del líder Antigua GFC. Los dirigidos por Mario Acevedo acumulan siete victorias, seis empates y dos caídas, aunque atraviesan cinco partidos sin ganar: cuatro igualadas y una derrota. Después del 0-0 ante Deportivo Mixco, los Rojos buscarán un triunfo que se les niega desde el 24 de septiembre, cuando vencieron 3-0 a Suchitepéquez.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Municipal hoy 24 de octubre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Municipal será el sábado 24 de octubre a las 14:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Municipal para la jornada 16, al momento

Ni Xelajú MC ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Roberto Hernández y Mario Acevedo elgieron las siguientes alineaciones titulares:

Xelajú MC:

Municipal:

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Antecedentes del Xelajú vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Municipal:

22 de agosto de 2026 | Municipal 2-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 23 de mayo de 2026 | Xelajú MC 1-2 Municipal | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 16 de mayo de 2026 | Municipal 4-1 Xelajú MC | Final Torneo Clausura 2026

| Final Torneo Clausura 2026 19 de marzo de 2026 | Xelajú MC 3-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de enero de 2026 | Municipal 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

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