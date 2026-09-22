Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Gil Vicente vs Porto en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 9

Sigue en directo el partido de Santiago Gimenez y el Porto en la Liga de Portugal en Claro Sports Premium

Gil Vicente vs Porto en vivo el partido | Claro Sports

La jornada 9 de la Liga de Portugal tendrá como uno de sus encuentros el duelo entre Gil Vicente y Porto, que se enfrentarán con objetivos distintos dentro de la clasificación. El conjunto visitante, con Santiago Gimenez entre sus protagonistas, buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El Porto llega a este compromiso después de una serie de resultados que le han permitido ganar confianza en el torneo. Ahora, el equipo de Santiago Gimenez buscará trasladar ese momento al terreno de juego y conseguir una victoria que le permita acercarse a la cima de la clasificación.

Por su parte, el Gil Vicente necesita sumar victorias para continuar acercándose a los puestos que dan acceso a las competencias europeas. El conjunto local intentará aprovechar la condición de local para conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro de la Liga de Portugal.

Horario y dónde ver Gil Vicente vs Porto hoy 10 de octubre en la jornada 9 de la Liga de Portugal

El partido de Gil Vicente y el Porto será el sábado 24 de octubre en la jornada 9 y dará inicio a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido se podrá ver a través de Claro Sports Premium.

Últimos resultados del Gil Vicente vs Porto en la Liga de Portugal

La rivalidad entre Porto y Gil Vicente dentro de la Primeira Liga se ha dado con enfrentamientos frecuentes y resultados que muestran una clara alternancia en algunos de sus duelos recientes. En los cinco partidos más recientes de la lista, el Porto suma tres victorias, Gil Vicente consiguió un triunfo y se registró un empate.

Los encuentros también han tenido diferencias marcadas en el marcador: Porto ganó 3-0 en dos ocasiones y 2-0 en otra, mientras que Gil Vicente se impuso 3-1 en enero de 2025. El antecedente más reciente corresponde al 3-0 del Porto en enero de 2026.

FC Porto 3-0 Gil Vicente | Primeira Liga | 2026

Gil Vicente 0-2 FC Porto | Primeira Liga | 2025

Gil Vicente 3-1 FC Porto | Primeira Liga | 2025

FC Porto 3-0 Gil Vicente | Primeira Liga | 2024

Gil Vicente 1-1 FC Porto | Primeira Liga | 2024

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