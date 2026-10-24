Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev, en vivo UFC 333 hoy 24 de octubre: resultado de las peleas en directo
El campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, defenderá su corona frente a Movsar Evloev en la función de UFC 333 de Abu Dhabi este 24 de octubre
Kody Steele vs Noah Gugnon | Gana Steele por KO
¡Kody Steele protagonizó un espectacular nocaut en UFC 333, un momento que encendió a los fanáticos en Abu Dhabi! El estadounidense derrotó a Noah Gugnon por KO a los 3:54 del primer asalto, en un combate que pasó de los intercambios explosivos a una definición contundente. Gugnon comenzó con buenas combinaciones y patadas a las piernas, pero Steele encontró el momento preciso para conectar golpes de poder que dejaron tocado a su rival. Aunque Gugnon intentó recuperarse y mantenerse en la pelea, Steele aumentó la presión, conectó un golpe definitivo que lo mandó a la lona y remató con otro impacto para sellar la victoria antes de la campana.
Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari | Gana Caliari por decisión unánime
¡Iasmin Lucindo se llevó una contundente victoria en UFC 333! La peleadora brasileña derrotó a Nicolle Caliari por decisión unánime, con tarjetas de 30-27 por parte de los tres jueces, en un enfrentamiento de la división de peso paja. Lucindo marcó diferencias con su poder físico y dominio en la lucha, donde consiguió derribos, controló las posiciones y conectó codazos que complicaron a su rival, quien incluso sufrió un corte en el ojo derecho. Caliari intentó responder con combinaciones de golpes, presión contra la jaula y ataques desde la guardia, pero Lucindo mantuvo el control durante gran parte del combate y cerró la pelea con autoridad para asegurar el triunfo en las tarjetas.
Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, no existe un favorito claro para la pelea por el campeonato de peso pluma entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev en UFC 333, ya que los modelos predictivos apuntan a un enfrentamiento sumamente parejo. Los algoritmos destacan fortalezas distintas: el australiano cuenta con ventaja en el golpeo, la defensa de derribos y la experiencia en combates de cinco asaltos, mientras que el ruso sobresale por su lucha encadenada, su capacidad de control en el suelo y su invicto de 20 victorias. Estas diferencias de estilo anticipan un duelo en el que cada peleador buscará imponer sus principales virtudes para tomar el control de la contienda.
El factor determinante estará en la capacidad de cada uno para imponer su estrategia durante los cinco asaltos. Volkanovski deberá controlar la distancia, aprovechar sus patadas bajas y neutralizar los intentos de derribo para explotar su velocidad y precisión de pie. Evloev, por su parte, buscará acortar el espacio, llevar la pelea contra la reja y desgastar al australiano mediante el control posicional. La decisión de los jueces aparece como uno de los desenlaces más probables por la resistencia de ambos y el historial del ruso, quien ha conseguido todas sus victorias en UFC por esa vía. Sin embargo, el resultado dependerá de la ejecución táctica, la resistencia física y los ajustes que cada contendiente realice a lo largo del combate.
¿A qué hora inicia la función de UFC 333?
UFC prepara una jornada llena de adrenalina este sábado 24 de octubre, con Alexander Volkanovski y Movsar Evloev como protagonistas de la pelea estelar de UFC 333. La actividad comenzará a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal arrancará a las 12:00 horas. Aunque la expectativa crece por el enfrentamiento que definirá al campeón del peso pluma, el horario exacto de la batalla entre el australiano y el ruso dependerá del desarrollo de la función. Si los enfrentamientos previos concluyen antes de lo previsto, la pelea estelar podría adelantarse; por el contrario, si las peleas se extienden hasta la decisión de los jueces, los aficionados tendrán que esperar más para conocer al vencedor de una noche que promete emociones al límite dentro del octágono.
México y Centroamérica: 08:00 horas
Estados Unidos: 10:00 horas ET / 07:00 horas PT
Colombia: 09:00 horas
Argentina: 11:00 horas
¿Quién transmite en vivo UFC 333 y dónde mirar por TV y online?
La emoción de UFC vuelve con una batalla por el campeonato mundial de peso pluma. Este sábado 24 de octubre, Alexander Volkanovski y Movsar Evloev protagonizarán el combate estelar de UFC 333 en la Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en una pelea que enfrenta la trayectoria del campeón australiano con el poderío de un retador ruso que presume un récord perfecto. Volkanovski buscará una nueva defensa de su cinturón para consolidar su legado en las 145 libras, mientras Evloev saldrá en busca de la victoria más importante de su carrera y de su primer título en la compañía. La cartelera estará disponible en Latinoamérica a través de Paramount+ y UFC Fight Pass.
¡El octágono está listo y en Claro Sports te llevamos toda la intensidad de UFC 333! Sigue nuestro minuto a minuto y vive cada instante de una noche que promete grandes emociones, con resultados, las acciones más destacadas, estadísticas, información exclusiva y análisis de la pelea estelar. ¿Podrá Volkanovski reafirmar su dominio y conservar el campeonato o será Evloev quien haga historia con su primera corona y extienda su invicto de 20 victorias?
UFC 333: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Alexander Volkanovski y Movsar Evloev protagonizan el combate estelar de UFC 333, que se celebra este sábado 24 de octubre en la Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El australiano, con récord de 28 victorias y cuatro derrotas, expone el campeonato mundial de peso pluma ante el ruso, quien llega invicto con 20 triunfos. Volkanovski busca fortalecer su legado en la división de las 145 libras, mientras que Evloev afronta la oportunidad de conquistar su primer cinturón de UFC tras vencer a Lerone Murphy en marzo de 2026.
El enfrentamiento presenta un contraste de estilos entre la precisión de golpeo y la movilidad de Volkanovski frente a la presión y el dominio de lucha de Evloev. El campeón podría intentar aprovechar su defensa de derribos y sus combinaciones de golpes para mantener el combate de pie, mientras que el retador podría centrarse en reducir la distancia, presionar contra la reja y controlar las acciones sobre la lona. La pelea está pactada a cinco asaltos y representa una prueba para el australiano ante un rival que ha construido su invicto a partir del control y la resistencia física.
Cartelera estelar
Alexander Volkanovski (28-4-0) vs Movsar Evloev (20-0-0) | Peso pluma
Petr Yan (20-5-0) vs Merab Dvalishvili (21-5-0) | Peso gallo
Lone’er Kavanagh (10-2-0) vs Ramazan Temirov (20-3-0) | Peso mosca
Alexander Volkov (40-11-0) vs Rizvan Kuniev (14-3-1) | Peso completo
Aaron Pico (14-5-0) vs Losene Keita (17-2-0) | Peso pluma
Preliminares
Azamat Murzakanov (16-1-0) vs Dominick Reyes (16-5-0) | Peso semipesado
Nikita Krylov (31-12-0) vs Abdul-Rakhman Yakhyaev (10-0-0) | Peso semipesado
Abus Magomedov (29-7-1) vs Cam Rowston (15-3-0) | Peso medio
Grant Dawson (24-3-1) vs Nurullo Aliev (12-0-0) | Peso ligero
Primeras preliminares
Colby Thicknesse (9-1-0) vs Asaf Chopurov (11-0-0) | Peso gallo
Abubakar Vagaev (25-4-0) vs Jacob Malkoun (10-3-0) | Peso medio
Bolaji Oki (10-4-0) vs Daniel Santos (14-3-0) | Peso pluma
Kody Steele (8-1-0) vs Noah Gugnon (10-2-0) | Peso ligero
Iasmin Lucindo (18-6-0) vs Nicolle Caliari (9-4-0) | Peso paja femenino