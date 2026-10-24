Hamilton domina los límites de pista en COTA para llevarse las libres 3 del GP de Estados Unidos; Checo Pérez finaliza 21

Los pilotos lucharon por mantenerse dentro del Circuito de las Américas en la última sesión de entrenamiento previa a la qualy de este sábado

Hamilton voló en el COTA. | Reuters.

Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos 2026, en una sesión marcada por la alternancia de líderes, las vueltas eliminadas por exceder los límites de pista y la intensa pelea entre Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. El británico terminó al frente en el Circuito de las Américas, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la posición 21 con Cadillac.

El siete veces campeón del mundo registró una vuelta de 1:34.893, suficiente para encabezar la clasificación después de que varios pilotos perdieran sus mejores registros por infracciones a los límites del circuito. Charles Leclerc llegó a marcar 1:34.810, pero las anulaciones cambiaron el orden de la tabla durante los últimos minutos de actividad.

La actuación de Hamilton confirmó el buen ritmo de Ferrari en Austin, después de que Leclerc encabezara las dos sesiones del viernes, con tiempos de 1:36.052 en la FP1 y 1:35.291 en la FP2.

Por su parte, Franco Colapinto terminó en el puesto 15, mientras que el mexicano Pérez volvió a enfrentar dificultades para acercarse a los registros de la zona media.

Ferrari, Mercedes y Red Bull protagonizan una batalla por el mejor tiempo en Austin

La sesión comenzó con poca actividad sobre el asfalto. Sergio Pérez y Franco Colapinto fueron de los primeros pilotos en salir, el mexicano con neumáticos duros y el argentino con medios. Checo estableció una vuelta inicial de 1:39.880, mientras que el representante de Alpine respondió con 1:40.241. Pierre Gasly tomó posteriormente el liderato con 1:37.592, cuando todavía faltaban alrededor de 50 minutos.

Durante los primeros diez minutos apenas cuatro monoplazas habían establecido registros. Sin embargo, la actividad aumentó con las apariciones de Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, entre otros. Los primeros dos utilizaron neumáticos blandos para comenzar sus simulaciones de clasificación. Hamilton respondió con una vuelta de 1:36.716, aunque Liam Lawson y Lando Norris también se incorporaron a la pelea por las primeras posiciones.

Max Verstappen comenzó a mostrar su velocidad con neumáticos medios. El neerlandés registró 1:35.702 para superar por más de medio segundo la referencia de 1:36.243 que había marcado Oscar Piastri. Kimi Antonelli también consiguió colocarse entre los primeros puestos, mientras Leclerc y Hamilton continuaron con sus intentos. El británico llegó a registrar 1:35.561 antes de que su compañero respondiera.

La batalla aumentó durante la segunda mitad de la práctica. Leclerc estableció 1:35.127 con neumáticos medios, pero Antonelli lo superó con 1:35.015 después de montar los blandos. Verstappen también cambió al compuesto de mayor agarre y consiguió 1:35.061, en una secuencia donde las diferencias entre los principales aspirantes se redujeron a unas cuantas centésimas.

Hamilton consiguió bajar hasta 1:34.893, mientras Leclerc respondió con 1:34.810, un registro que, de mantenerse, le habría permitido encabezar la clasificación. Sin embargo, las infracciones por exceder los límites de pista alteraron los resultados provisionales. Antonelli, Leclerc y otros pilotos perdieron vueltas rápidas, lo que terminó por favorecer al británico de Ferrari en el cierre de la sesión.

Checo Pérez termina 21 y Colapinto ocupa la posición 15 en la Práctica Libre 3

Mientras los líderes disputaban cada centésima, Sergio Pérez permaneció lejos de los primeros lugares con Cadillac. El mexicano llegó a ocupar provisionalmente la primera posición durante los minutos iniciales, pero comenzó a retroceder conforme el resto de la parrilla salió a pista. A falta de 43 minutos se encontraba en el puesto 12 y, posteriormente, descendió al 16.

Checo regresó al circuito con neumáticos duros durante la segunda mitad de la sesión, sin conseguir una mejora suficiente para abandonar la zona baja de la clasificación. En los minutos finales apareció en el lugar 19 y terminó la FP3 en la posición 21, en otro resultado complicado para el piloto mexicano. Colapinto, por su parte, concluyó en el puesto 15 con Alpine, después de trabajar inicialmente con el compuesto medio.

La bandera a cuadros confirmó a Hamilton como el más rápido de la última práctica libre, resultado con el que Ferrari mantuvo el protagonismo antes de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Verstappen, Antonelli, Leclerc y los pilotos de McLaren también mostraron velocidad en distintos momentos, aunque el verdadero orden competitivo deberá definirse en la disputa por la pole position.

Resultados de la Práctica Libre 3 del GP de Estados Unidos 2026

Lewis Hamilton lideró la FP3 con un tiempo de 1:34.893, seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 21, mientras que Franco Colapinto fue decimoquinto.