¡Harold Tejada conquista la etapa 6 de la París Niza logrando su primer triunfo World Tour!

El corredor colombiano ganó la etapa 6 de la París Niza y consiguió su primera victoria en el World Tour tras haber sido tercero en la jornada anterior.

Harold Tejada celebrando | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

El ciclismo colombiano volvió a celebrar en el máximo nivel del calendario internacional gracias a la gran actuación de Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team firmó una jornada inolvidable al quedarse con la victoria en la sexta etapa de la París Niza, consiguiendo además su primer triunfo en una carrera del calendario UCI World Tour.

Tejada confirmó su gran momento

La victoria del colombiano no fue casualidad. Tejada ya había mostrado señales claras de su gran estado de forma en la quinta etapa, donde logró un meritorio tercer lugar que lo dejó bien posicionado de cara a la siguiente jornada.

Con esa confianza acumulada, el ciclista del equipo kazajo salió a disputar la etapa seis con ambición y sin reservar energías. A lo largo del recorrido se mantuvo atento a los movimientos del pelotón y supo elegir el momento adecuado para atacar.

Un triunfo histórico para el colombiano

En el tramo final, Tejada demostró toda su potencia y resistencia para imponerse sobre sus rivales y cruzar la meta en primer lugar. De esta manera, el huilense consiguió una victoria muy especial, pues se trata de su primer triunfo en una competencia del circuito World Tour.

El resultado también representa uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional, consolidando su progresión dentro del pelotón internacional y ratificando su capacidad para competir de tú a tú con algunos de los mejores ciclistas del mundo.

Un impulso clave para lo que viene

Este triunfo llega en un momento clave de la temporada y puede marcar un punto de inflexión en la campaña de Tejada. El colombiano no solo gana confianza, sino que también confirma que está listo para asumir un papel protagónico dentro del equipo.

Para el XDS Astana Team, la victoria también representa un impulso importante en una de las carreras más prestigiosas del calendario, mientras que para el ciclismo colombiano es otra muestra del talento que sigue destacándose en el pelotón internacional.

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