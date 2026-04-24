El dardo de Hugo Rodallega hacia Jonathan Risueño: “Aprende a respetar”

El delantero de Santa Fe explotó contra el entrenador español por ser “irrespetuoso” y lo invitó a “bajar la intensidad”

Hugo Rodallega y Jonathan Risueño | Vizzor

Santa Fe orquestó una victoria de oro en Pasto. El ‘Cardenal’ superó a Deportivo Pasto con 1-2 para ilusionarse de cara a la última fecha. De estar prácticamente eliminado, el elenco de Pablo Repetto tomó un segundo aire para buscar su redención.

Triunfo sufrido, pero contundente que le da un salto al cuadro capitalino en la tabla de posiciones. Eso sí, el duelo se vivió con chispas para los dos equipos. Jonathan Risueño otra vez recibió críticas de sus rivales por su comportamiento en el campo de juego. Otro antecedente más a la lista para el técnico español.

Nuevo percance con Jonathan Risueño

En rueda de prensa, Hugo Rodallega contó el percance ocurrido con Risueño en plena disputa del compromiso. Aseveró que él y su equipo recibieron faltas de respeto verbales, situación que no pasó desapercibida para enviarle un mensaje directo en ese mismo instante.

“Invitarlo a que respete, a que disfrute y aporte al fútbol colombiano, que marque diferencia, que intente ganar, que lo haga como está haciendo pero que le baje a la intensidad. Está siendo muy irrespetuoso, al menos con nosotros así lo fue”, relató Rodallega frente a los medios.

“Durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros se acercaba al punto donde él estaba, nos faltaba al respeto diciéndonos que éramos muy malos, que no jugábamos a nada. Palabras que no puedo usar acá”, complementó.

“Profesor, le quiero decir que jugué 18 años fuera de Colombia. Siempre fui extranjero y uno tiene que disfrutar de los países donde uno juega, respetando al anfitrión de cada país. En este caso, los anfitriones somos nosotros y usted es el visitante, usted es el que tiene un trabajo en Colombia. Aprenda a respetar, que todo el mundo se prepara, pero aprenda que con respeto va a llegar mucho más lejos”, concluyó.

¡Invitación de Hugo Rodallega 🌟 a Jonathan Risueño, DT de @DeporPasto !



“Aprenda a respetar, que con respeto va a llegar aún más lejos”. pic.twitter.com/E5TUryQBSZ — Miguel París (@SoyMiguelParis) April 24, 2026

Por su parte, Jonathan Risueño ofreció su réplica en conferencia de prensa sobre las palabras del atacante. Aunque en ese momento no había escuchado su testimonio, se mostró sorprendido por “no entender que lo que pasa en el campo se queda en el campo”. Comentó que lo respeta, pero no cree que haya pasado algo significativo.

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