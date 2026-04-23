Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Después de la goleada al Cúcuta Deportivo en El Campín, el cuadro ‘Cardenal’ espera sumar 3 puntos para seguir en la pelea.

Directo del Pasto Vs Santa Fe / Claro Sports.

Horario del partido Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe hoy, 23 de abril del 2026

La pelota empezará a rodar a partir de las 06:00 de la tarde en el Estadio Libertad.

Alineaciones del Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe para la fecha 18, al momento

Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Goez; Jonathan Perlaza, Matías Pisano, Mayer GIl y Andrey Estupiñán.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso a disputarse en el Libertad de Nariño, se podrá ver a través de los canales Win básico y Win+ Fútbol de Win Sports.

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