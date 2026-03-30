Alfredo Morelos le responde a Jonathan Risueño

Después de la victoria de Atlético Nacional ante Deportivo Pasto, Jonathan Risueño vuelve a ser centro de polémicas.

Atlético Nacional, jugador de Nacional | Vizzor

Atlético Nacional venció este domingo 1-2 al Deportivo Pasto en condición de visitante. Con goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos el cuadro antioqueño tiene prácticamente asegurado su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I. Después de fracasar en Copa Sudamericana, el elenco ‘Verdolaga’ va por el título de mitad de año.

Sin embargo las polémicas se hicieron presentes después de la victoria de los dirigidos por Diego Arias. Por un lado Jonathan Risueño, DT del Pasto, reclamó que el cuadro visitante terminara con 11 jugadores y además lanzó señalamientos sobre la importancia de Nacional en el país. Mientras tanto, Alfredo Morelos le respondió al español.

Jhonathan Risueño

“Más allá de la derrota, creo que hemos hecho un gran partido, que hemos jugado un juego prácticamente de finales, contra un equipo que es el que más inversión económica hace en el país y realmente fastidiado por la afición, por la gente, porque queríamos darle una alegría”, comenzó diciendo el estratega europeo.

“Aunque estoy contento con mis jugadores porque lo hemos dado todo y porque creo sinceramente que ha habido muchas situaciones en el partido, que si hubiéramos jugado con un jugador más, como lo hemos merecido jugar, porque ha habido por lo menos tres situaciones de expulsión de jugadores rivales; pues hubiéramos podido conseguir los tres puntos”, sentenció en rueda de prensa.

“Tampoco el último penalti que no pitan; miren cómo le dejaron los tacos clavados a Wilson Morelo en la última acción que es penalti, pero todo esto lo sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”, ultimó Jonathan Risueño, en unas declaraciones que son tendencia en este momento.

Alfredo Morelos

En la zona mixta del Estadio La Libertad, el delantero fue interceptado por la prensa y explicó: “Esto es fútbol, siempre desde que estaba en Europa siempre he tenido ese roce con cualquier defensor, si ellos quieren tomar esto personal, allá ellos”, dijo Morelos en diálogo con Germán Paz.

Risueño también es viral en redes sociales, después de fingir una falta de Morelos sobre su humanidad. Rondaba el minuto 66′, el delantero perdió el equilibrio y lo tocó levemente, pero el timonel se fue al piso fingiendo un pisotón, de manera inmediata todos los jugadores protagonizaron empujones. Cabe mencionar que el técnico estaba mal ubicado en el terreno de juego.

Lea también: