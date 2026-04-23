Néstor Lorenzo, de gira por el mundo evaluando jugadores para el Mundial

James Rodríguez, la preocupación latente del cuerpo técnico de la Selección Colombia, por su falta de minutos en la MLS.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Sin lugar a dudas la última doble fecha de amistosos FIFA de la Selección Colombia dejó muchas preocupaciones en todas las zonas del campo de juego, fueron pocos los jugadores que se salvaron de las derrotas de la ‘Tricolor’ ante Croacia y Francia en tierras estadounidenses, en lo que fue la pérdida del invicto de Néstor Lorenzo en duelos de esta categoría.

El estratega argentino y sus colaboradores son conscientes que el equipo no puede hacer un fracaso en Estados Unidos, México y Canadá 2026, por tal motivo la Federación Colombia de Fútbol dio a conocer que el cuerpo técnico del combinado nacional se encuentra haciendo una gira por el mundo para observas y evaluar a los jugadores que participarán en el campeonato orbital.

Comunicado oficial de la FCF

“Como parte fundamental de la preparación para la próxima Copa del Mundo, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional”, indicaron.

“En el marco de esta planificación, el grupo de trabajo liderado por el director técnico Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en Argentina y Brasil, y continuará su recorrido por Estados Unidos y Europa, con el objetivo de visitar diversos jugadores”.

“Estas jornadas de acompañamiento tienen como propósito central evaluar el presente y delinear pasos a seguir en el futuro cercano de los futbolistas”.

James Rodríguez, un capítulo aparte

James Rodríguez volvió a jugar | @MNUFC.

El jugador que más debe tener preocupados a los colabores del cuerpo técnico y a Néstor Lorenzo, es James Rodríguez. El cucuteño sigue sin tener la continuidad esperada con el Minnesota United. Después de los amistosos contra Francia y Croacia, el ’10’ se perdió los duelos ante Losa Ángeles Glaxy y San Diego FC por MLS.

Recientemente regresó a las canchas, después de su alta médica por un cuadro de deshidratación, lo hizo ante Sacramento Republic por la US Open Cup, jugó 64 minutos. Ante el Portland TImbes solo ingresó en el tiempo de adición y este miércoles contra FC Dallas no vio ni un solo segundo. Así que es la duda latente de la ‘Tricolor’, si James estará o no en la convocatoria final para el Mundial.

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