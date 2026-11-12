Claro Sports por W Radio, en vivo | Jueves 12 de noviembre

México afina detalles para enfrentar a Jamaica, Manchester United inicia una nueva etapa y la UEFA Nations League entra en su fase decisiva

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Bajo la conducción de Nicolás Romay, el espacio cuenta con la participación de Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, quienes aportan sus perspectivas y experiencia para abordar los principales temas del deporte. Disfruta la transmisión de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas, por W Radio y las plataformas digitales de Claro Sports.

La Selección Mexicana entra en la recta final de su preparación para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Rafael Márquez concluyó su concentración en Playa del Carmen y tiene previsto viajar este jueves a Kingston, donde disputará el partido de ida el sábado 14 de noviembre. El Tricolor buscará aprovechar el trabajo realizado en condiciones de calor y humedad para conseguir un resultado favorable antes de la vuelta en Monterrey.

En el fútbol internacional, Manchester United confirmó la salida de Michael Carrick después de un inicio de temporada que complicó las aspiraciones del equipo en la Premier League. Pese a haber llevado a los Red Devils al tercer lugar en la campaña anterior, el entrenador inglés dejó el banquillo de Old Trafford. Ahora, la directiva deberá definir al próximo responsable del proyecto deportivo, con Mauricio Pochettino entre los nombres relacionados con el cargo.

Mientras tanto, la UEFA Nations League se aproxima al cierre de su fase de grupos con un enfrentamiento entre dos selecciones de peso en Europa. Italia y Francia se medirán este jueves 12 de noviembre en San Siro, a las 13:45 horas del centro de México, en un encuentro que puede resultar determinante para sus posiciones en la clasificación y sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.