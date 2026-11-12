¿Por qué no se reprogramaría el Inter de Bogotá vs Santa Fe, pese a chances de “punto invisible”?

El duelo por la última fecha se mantendría firme el viernes 13 de octubre a las 8:30 p.m. (hora COL) en Techo.

Santa Fe vs Inter de Bogotá en El Campín | Vizzor

Un novelón, extendido durante buena parte de la Liga BetPlay, llegó a su final con la pérdida de tres puntos para América de Cali en el caso Yhormar Hurtado. Tanto Santa Fe como Internacional de Bogotá demandaron ante el tribunal la inclusión irregular del lateral derecho, declarado inelegible a medida de que pasaron los días por jugar en tres equipos distintos a lo largo de la temporada. El Escarlata salió perdedor en una de las dos causas emitidas hacia el ente rector.

A pesar de que la Dimayor sí había dado visto bueno para que Hurtado siguiera en competencia, el 4 de septiembre se le ordenó al América no seguir alineando al futbolista. Desde entonces, se abrió la posibilidad de que el club rojo perdiera puntos en el camino. En efecto, cae en el escritorio (0-3) en su duelo ante el Internacional de Bogotá, pero del otro lado, se le respetó el 0-0 contra Santa Fe en El Campín.

La decisión sacudió la tabla de posiciones. El América de Cali dependía de sí mismo para arañar su boleto con ventaja deportiva a cuadrangulares, pero el ‘bajonazo’ de tres puntos menos lo relegó a la tercera colocación. Deportivo Cali ocupó su lugar, mientras que se abre una ventana para que Bucaramanga e Independiente Santa Fe tengan chances matemáticas.

Con todo y eso, Santa Fe no podría jugar al mismo tiempo ante el Internacional de Bogotá para cumplir con el tradicional fair play de la última fecha, recordando que fue programado para el viernes 13 de octubre a las 8:30 p.m. (hora COL). Regularmente, los equipos con intereses directos en clasificación, ventaja deportiva o el mismo descenso se ven las caras al mismo descenso para definir cómo queda finalmente la tabla. Sin embargo, acá se marcará la excepción a la regla.

¿Por qué Internacional de Bogotá y Santa Fe no juegan el sábado?

En el orden de ideas, Santa Fe debería jugar el sábado, pero no hay chances por temas de seguridad. El mismo día habrá un Millonarios vs Alianza que definirá si el Embajador accede a la fiesta de cuadrangulares. Además, en la noche, habrá un concierto de “los Auténticos Caligaris” en El Corazón de Bogotá Arena, entre otros eventos que complican el tema de logística y garantías para el evento deportivo.

En resumidas cuentas, no hay capacidad policial para responder a los dos eventos. Eso sí, todos los rivales directos de Santa Fe jugarán ya conociendo su resultado. El Cardenal actualmente ostenta 31 unidades, a tres del Deportivo Cali.

Pensando en una proeza, Santa Fe necesitaría ganar por una goleada contundente y esperar resultados negativos de Cali, América y Bucaramanga para hacer cuentas con el tema de diferencia de gol. Los dirigidos por Pablo Repetto tienen +10 en el mencionado ítem.

Así las cosas, el Cardenal disputará su partido el viernes y esperará en casa por los demás resultados. Antes de las 6:00 p.m. (hora COL), se conocerán los grupos conformados en la fase de cuadrangulares semifinales por el objetivo del título liguero. Es el único frente por el que sigue vivo el cuadro bogotano.

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