Criterios de desempate Concacaf Nations League: ¿Valen los goles de visitante?

En los cuartos de final de la Liga de Naciones, hay reglas particulares que pueden definir los equipos que avancen a la siguiente ronda

Los criterios de desempate de la Concacaf Nations League 2026 | Imago7

La Concacaf Nations League entra a sus instancias definitivas. Se juegas los cuartos de final en la Fecha FIFA de noviembre, con participación de las cuatro mejores selecciones de la región (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) en busca de los boletos para el Final Four del próximo año.

En la anterior ventana internacional se disputaron los partidos de la primera ronda, en la que Guatemala, Jamaica, Curazao y Haití consiguieron el boleto para estos cuartos de final, y ahora se juegan eliminatorias a ida y vuelta, que tienen un reglamento particular. Avanzarán a las semifinales los equipos que ganen el marcador global en 180 minutos; en caso de empate:

Cuentan los goles de visitante para romper el empate, pero solo en el tiempo regular.

para romper el empate, pero En caso de igualdad tanto en el marcador global como en los goles de visitante, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos, en los que ya no cuentan los goles de visitante.

Si se mantiene el empate en el global tras el suplementario, se juega la tanda de penaltis

MÁS INFORMACIÓN: Horario y dónde ver el México vs Jamaica

Es decir; si una llave de cuartos de final queda 2-1 tanto en la ida como en la vuelta, habría prórroga porque estarían empatados en todo (3-3 global, 1-1 en goles de visitante). Y si en el tiempo extra marca un gol más cada equipo, no avanza el equipo que esté jugando de visitante, sino que hay penaltis. Así lo explica el Artículo 12.3 del reglamento de la competición:

“Para los partidos de Cuartos de Final y del Repechaje, el equipo que marque el mayor número de goles en el marcador global de los dos partidos clasificará a la siguiente ronda. Si ambos equipos anotan el mismo número de goles en los dos partidos, los goles anotados como visitante se contabilizarán como doble para determinar al ganador de la serie. Si ambos equipos continúan empatados conforme a los criterios anteriores, se disputará tiempo extra consistente en dos (2) periodos de quince (15) minutos cada uno, al término del segundo partido. Durante el tiempo extra, los goles anotados como visitante no se contabilizarán como doble. MÁS INFORMACIÓN: Radiografía de Jamaica, el próximo rival de México

Es por eso que la Selección Mexicana ha hecho hincapié en el trabajo defensivo en su preparación en la Riviera Maya previo a viajar a Kingston, ya que mantener el arco a cero podría ayudar a avanzar a la siguiente ronda.

No hay llaves para las semifinales: los cruces se determinan por resultados

El formato de la Nations League es distinto a muchos otros torneos porque no hay cruces predeterminados para las semifinales. Los equipos que avancen a la siguiente ronda se orden por los resultados obtenidos en cuartos, según lo establece el Artículo 12.6:

Mayor número de puntos (tres puntos por victoria y un punto por empate) obtenidos en todos los partidos de Cuartos de Final.

Diferencia de goles en todos los partidos de Cuartos de Final.

Mayor número de goles anotados en todos los partidos de Cuartos de Final.

Eso quiere decir que México o Jamaica podrían enfrentarse a cualquiera de los ganadores de las otras tres llaves, aunque con la ventaja de que siendo primero, el cruce sería con el rival de peor desempeño en los cuartos de final.