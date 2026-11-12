La cuarta edición de la justa juvenil, celebrada por primera vez en territorio africano, concluirá con una Ceremonia de Clausura y se podrá seguir a través de Claro Sports y Claro Sports Premium

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegan a su fin este viernes 13 de noviembre, después de dos semanas de competencias que reunieron a deportistas de diferentes países en Senegal. La cuarta edición de la justa juvenil, celebrada por primera vez en territorio africano, concluirá con una Ceremonia de Clausura que podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports y Claro Sports Premium, donde los aficionados podrán acompañar a las delegaciones en el cierre de esta edición olímpica.

La ceremonia se llevará a cabo en la Villa Olímpica de la Juventud, ubicada en Diamniadio, y tendrá un formato protocolario reservado para los atletas y representantes acreditados. México cerrará su participación después de conquistar medallas en disciplinas como atletismo, natación, taekwondo, boxeo y lucha en playa.

¿A qué hora empieza la ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

La Ceremonia de Clausura de Dakar 2026 comenzará este viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, correspondientes a las 18:00 horas de Senegal. El evento se realizará en la Villa Olímpica de la Juventud, situada en la Universidad Amadou Mahtar Mbow, en Diamniadio.

A diferencia de la inauguración, que se desarrolló en el Estadio Abdoulaye Wade, la clausura tendrá acceso restringido para el público y los medios de comunicación. La organización confirmó que únicamente podrán participar los atletas y las delegaciones acreditadas, por lo que la transmisión será la alternativa para seguir el evento.

Dakar 2026: ¿Qué artistas e invitados estarán en la Clausura hoy 13 de noviembre?

El Comité Organizador de Dakar 2026 no ha confirmado una lista oficial de artistas o invitados musicales para la Ceremonia de Clausura. El acto tendrá un carácter protocolario y contará con la participación de los deportistas y representantes de las delegaciones que compitieron durante las dos semanas de actividades.

Sin embargo, también está programado un concierto de clausura en Saly, Senegal, este viernes 13 de noviembre, con actuaciones musicales e invitados sorpresa cuyos nombres todavía no han sido anunciados oficialmente. Este espectáculo será independiente de la ceremonia olímpica y contará con acceso mediante boletos, con un costo de 5,000 francos CFA.

¿Quién transmite en vivo la Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud y dónde ver por TV y online?

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se transmitirá completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports y Claro Sports Premium, este viernes 13 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir la cobertura desde México y distintos países de Latinoamérica mediante las plataformas digitales de Claro Sports, mientras que Claro Sports Premium ofrecerá una alternativa para disfrutar de la transmisión sin interrupciones publicitarias. De esta manera, los espectadores podrán presenciar el cierre de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que por primera vez se celebraron en África.