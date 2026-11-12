Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales boxeo femenil y varonil en directo hoy 12 de noviembre

Sigue la jornada de medallas en el pugilismo en Dakar 2026, con 10 peleas por la medalla de oro que puedes seguir por Claro Sports

El jueves 12 de noviembre es el día de las medallas en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Se entregan 10 medallas y puedes seguir en directo las acciones por Claro Sports.

En punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, sigue nuestra transmisión para ver los combates por las medallas. En la rama femenil, es la pelea por el oro en las divisiones de los 48, 51, 54, 57 y 60 kg; en la varonil, están el juego el título de las 50, 55, 60, 65 y 70 kg.

Sigue las finales de boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 por Claro Sports, con los resultados y los momentos más destacados de cada combate.