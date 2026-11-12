Luis Fernando Tena y la respuesta que añora toda Guatemala: ¿óscar Santis será titular?

El delantero podría iniciar en la banca…

Oscar Santís tendrá una experiencia en el fútbol internacional | @fedefut_oficial

Este viernes inicia la serie de los cuartos de final de la Concacaf Nations League para Guatemala. El seleccionado recibe en el estadio El Trébol a Canadá, y previo al trascendental cotejo tomó la palabra el director técnico del equipo, don Luis Fernando Tena brindó una conferencia de prensa en la que compartió su punto de vista respecto de cómo llega el combinado nacional.

Tena manifestó que si bien existe la idea de proponer un planteo táctico algo más conservador que en otros juegos, no por eso renuncia al ataque: “Si dejamos espacios abiertos van a lucir esa velocidad. Si estamos juntos y en bloque en todos los sectores de la cancha podemos neutralizar un poco eso y con la posesión de la pelota tenemos que bajarles el ritmo. Por supuesto, atacando también, no solo estamos buscando neutralizarlos, sino hacerles daño“.

Respecto de lo que espera encontrarse el viernes en el reducto ‘escarlata’, manifestó: “El equipo está muy ilusionado. Sabemos que el estadio estará lleno y que contaremos con el apoyo de nuestra gente. Ese respaldo será fundamental para nosotros y nos dará un impulso extra para afrontar el partido”.

Por otro lado, reconoció que aún no puede confirmar la presencia de Óscar Santis en el equipo titular: “Estoy esperando si Santis él mismo decidirá cómo se siente. Repito, hizo un viaje de 30 horas y un cambio de horario de 12 horas. Ayer todavía andaba un poco desorientado. Yo espero que hoy esté mejor y obviamente él va a querer jugar. Yo espero que sí juegue”.

Por último y con referencia a cómo planea hacer daño a Canadá, enfatizó: “Trataremos de estar siempre juntos y apoyar a mucha gente en el mediocampo. No podemos dejarlos jugar. Ellos técnicamente son muy buenos y el espacio abierto es lo que mejor aprovechan. Tenemos que estar siempre bien agrupados y tratar de hacer diferencia en base a la superioridad numérica que podamos ejercer en cada sector del campo”.

Alineaciones probables de Guatemala vs Canadá para la ida

Estos son los posibles once iniciales de Guatemala vs Canadá, a la espera de la confirmación de los entrenadores Luis Fernando Tena y Jesse Marsch:

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Matthew Evans, Oscar Castellanos, Rudy Muñoz, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. DT : Luis Fernando Tena.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa, José Morales; Matthew Evans, Oscar Castellanos, Rudy Muñoz, Antonio López; Rubio Rubin y Darwim Lom. : Luis Fernando Tena. Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea; Liam Millar, Nathan Saliba, Mathieu Choiniere, Alphonse Davies; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

¿Dónde ver Guatemala vs Canadá en vivo? Canal de TV y transmisión online

En Guatemala, el partido está programado por FOX. Los aficionados que sigan a la Bicolor desde Estados Unidos podrán encontrar la transmisión en español a través de TUDN y ViX. En Canadá, Canada Soccer anunció la cobertura de ambos partidos mediante TSN, RDS y OneSoccer.

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