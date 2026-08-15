Fórmula E 2026, en vivo: la transmisión de la carrera del e-Prix de Londres, ronda 16

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La Fórmula E llega a la Ronda 16 del campeonato con la penúltima carrera de la temporada y una pelea por el título que entra en su etapa definitiva. El ExCeL London será nuevamente el escenario de una jornada en la que los pilotos deberán administrar la energía y encontrar el equilibrio entre velocidad y estrategia para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Con los aspirantes a la corona separados por pocos puntos, cada posición tendrá un peso importante en la clasificación general. Los modos de ataque, los adelantamientos y el manejo de los espacios dentro del trazado semi-indoor serán algunos de los factores que pueden definir el resultado de una carrera en la que cualquier error puede modificar el panorama del campeonato.

La Ronda 16 marcará el inicio del cierre de temporada para la Fórmula E y dejará a los contendientes con una última oportunidad de tomar ventaja antes de la carrera final. El ExCeL London está listo para recibir una nueva batalla por el campeonato.

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