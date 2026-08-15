Los Olmecas ganan en festival de carreras y pone contra las cuerdas a los Bravos

Tabasco quedó a una victoria de llevarse la serie, misma que se reanudará en el Estadio Centenario el próximo domingo

Los Olmecas de Tabasco vencieron 14-9 a los Bravos de León en el quinto juego de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y tomaron ventaja de 3-2 en la serie. Tabasco respondió en un encuentro marcado por los batazos de largo alcance y terminó por resolver a su favor un partido que se celebró en dos días, tras la suspensión por lluvia de este jueves pasado.

Los visitantes comenzaron a producir desde la primera entrada. Oscar González impulsó a Calvin Estrada con un sencillo, Phillip Ervin llevó al plato a Seth Beer y Agustin Ruiz produjo otra con un imparable. Jasson Atondo completó el ataque al permitir que Ervin anotara para colocar cuatro carreras en la pizarra antes del primer turno ofensivo de León.

La respuesta de los Bravos llegó de inmediato. Gabriel Cancel conectó un jonrón de tres carreras y Aderlin Rodríguez siguió con otro cuadrangular para empatar 4-4. León mantuvo el ataque en el segundo episodio: Rodríguez produjo con doblete y Connor Panas mandó la pelota fuera del parque con un compañero en circulación para darle a los locales una ventaja de 7-4.

Tabasco comenzó la remontada en el tercer capítulo. Beer pegó un jonrón de dos carreras y Ervin conectó un doble que permitió la anotación de Oscar González para empatar el encuentro 7-7. Sin embargo, los Bravos volvieron a ponerse al frente en la parte baja gracias a un sencillo de Luis Medina que llevó a Jimmy Kerrigan hasta el plato para el 8-7.

La ventaja de León desapareció en la quinta entrada. Agustin Ruiz conectó su segundo jonrón de los playoffs y empató 8-8. Dos entradas después, José Godoy encontró corredores en circulación y respondió con un sencillo hacia el jardín derecho que permitió las anotaciones de Marco Hernández y el propio Ruiz. Los Olmecas recuperaron así el mando con marcador de 10-8.

El encuentro llegó a la novena entrada con Tabasco todavía al frente y ahí los visitantes construyeron la diferencia. Carlos Arellano conectó un doble que llevó al plato a Angelo Castellano y Luis González para colocar el 12-8. Calvin Estrada siguió con otro doble productor para impulsar a Arellano y Seth Beer completó el ataque con un sencillo al jardín central que permitió la carrera número 14.

León intentó responder en su última oportunidad. Connor Panas conectó su segundo jonrón del encuentro con un batazo entre los jardines derecho y central para colocar el 14-9, pero los Bravos ya no consiguieron extender el ataque. El cuadrangular únicamente redujo una diferencia que Tabasco había construido durante las entradas finales.

Con el resultado, Olmecas de Tabasco tomó ventaja de 3-2 en los playoffs y quedó a un triunfo de llevarse la serie. La ofensiva tabasqueña produjo 14 carreras después de verse abajo 7-4 y 8-7 durante el encuentro. Los Bravos, por su parte, quedaron obligados a ganar el siguiente compromiso para extender la confrontación y mantener su temporada con vida.

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