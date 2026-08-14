Olmecas de Tabasco vs Bravos de León en vivo: transmisión del Juego 5 de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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El Juego 5 entre Bravos y Olmecas se pausó el jueves y puedes seguir la reanudación este viernes 14 de agosto por Claro Sports

El mal clima impidió que se terminara el Juego 5 de la serie de primera ronda de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León. Tras esperar un día, la reanudación se disputa este viernes 14 de agosto y lo puedes seguir por Claro Sports en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Se juega en el punto en el que se pausó el jueves: la parte baja de la cuarta entrada, con un out y Bravos ganando por pizarra de 8-7, en un juego vital para tomar ventaja en el Primer Playoff, que llegó empatado 2-2 tras los primeros cuatro compromisos.

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