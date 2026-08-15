Indonesia es azotado por terremoto de magnitud 7.7 hoy 14 de agosto; también hay alerta de tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo lugar en la región de Flores, Indonesia en las primeras horas del sábado 15 de agosto

Terremoto sacude Indonesia | Reuters



Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Indonesia durante la madrugada de este sábado 15 de agosto, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Tras el movimiento telúrico, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta temprana de tsunami para varias regiones del país, mientras en redes sociales comenzaron a circular los primeros videos de establecimientos que muestran algunos de los daños materiales provocados por el terremoto. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si el sismo dejó víctimas mortales.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7.7 que azotó Indonesia hoy?

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto de magnitud 7.7 se registró a las 05:58 horas locales (21:58 GMT) frente a la isla de Flores, en Indonesia. El movimiento telúrico tuvo una profundidad reducida, un factor que incrementa la atención de las autoridades ante la posibilidad de efectos en las zonas cercanas.

El epicentro se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, una de las principales localidades de la isla. El sismo generó preocupación en las comunidades próximas al área afectada, mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la situación y evalúan sus posibles consecuencias.

¿También se activó alerta de tsunami por el fuerte temblor?

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) activó una alerta de tsunami tras un terremoto submarino registrado cerca de la isla de Flores. Ante la posibilidad de que el movimiento telúrico genere olas de gran magnitud, el organismo pidió a la población mantenerse alejada de las playas y de las riberas de los ríos.

Como medida preventiva, la BMKG recomendó a los habitantes de las zonas costeras bajo riesgo dirigirse hacia terrenos más elevados. Las autoridades mantienen vigilancia sobre los mareógrafos instalados en la costa para identificar cualquier cambio en el nivel del mar y establecer si existe riesgo de tsunami para las comunidades cercanas

¿Qué es el cinturón de fuego y por qué Indonesia es un país propenso a terremotos?

El Cinturón de Fuego del Pacífico forma una enorme herradura de unos 40 mil kilómetros alrededor de ese océano y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. En esta región ocurre cerca del 90% de los terremotos registrados en el mundo, alrededor del 81% de los sismos de mayor magnitud y más del 75% de los volcanes activos e inactivos. Este escenario responde al constante movimiento de las placas tectónicas, que al entrar en contacto generan zonas de subducción, donde una placa se introduce por debajo de otra y acumula una gran cantidad de energía.

Indonesia se encuentra dentro de esta zona y cuenta con una de las configuraciones tectónicas más complejas del mundo. Su territorio se ubica en el encuentro de varias placas, entre ellas la Euroasiática, la Indoaustraliana y la Pacífica. La placa Indoaustraliana avanza hacia el norte y se hunde bajo la Euroasiática, un proceso que provoca fricción y concentra tensión en la corteza terrestre. Cuando la energía acumulada supera la resistencia de las rocas, se libera de forma repentina y da lugar a terremotos de gran magnitud.

El riesgo aumenta cuando estos movimientos ocurren bajo el lecho marino, ya que el desplazamiento del fondo oceánico puede movilizar grandes cantidades de agua y generar tsunamis. Por esta combinación de factores, Indonesia figura entre las regiones con mayor actividad sísmica y mayor riesgo de terremotos y tsunamis en el mundo.

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