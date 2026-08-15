Fórmula E 2026, en vivo: la transmisión de la clasificación del e-Prix de Londres Ronda 16

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La Fórmula E llega a la Ronda 16 del e-Prix de Londres con la pelea por el campeonato en uno de sus momentos decisivos. La sesión de clasificación se disputará en el trazado semi-indoor del ExCeL London, donde los pilotos buscarán colocarse en la mejor posición posible para la carrera y sumar los puntos que pueden marcar la diferencia en la definición del título.

Jake Dennis y Mitch Evans llegan separados por apenas dos puntos en la clasificación, por lo que la lucha por la pole position adquiere un papel importante. Además de partir desde el primer lugar, el ganador de la clasificación podrá sumar tres puntos de bonificación, una recompensa que puede resultar determinante antes del cierre de la era GEN3.

El circuito londinense volverá a poner a prueba la precisión de los pilotos en una sesión donde los límites de pista, los duelos mano a mano y la gestión de cada vuelta serán fundamentales. La clasificación marcará el inicio de un fin de semana que puede definir buena parte de la pelea por el campeonato.

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