Fórmula E 2026, en vivo: transmisión de la clasificación del e-prix Tokio, ronda 15

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La temporada 2026 de la Fórmula E entra en su recta final con solo tres fechas por disputarse y el campeonato llega a una etapa en la que cada punto puede modificar la clasificación. La categoría vuelve a competir en Japón para una nueva jornada de actividad, con Pascal Wehrlein al frente de la pelea por el título.

El piloto alemán buscará mantener la primera posición, aunque la diferencia con Mitch Evans es reducida y deja abierta la lucha por el campeonato de pilotos. Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, ambos necesitan aprovechar cada sesión para fortalecer sus aspiraciones.

La batalla también se mantiene abierta en el Campeonato de Equipos. Jaguar ocupa el primer lugar, pero Porsche se mantiene cerca y busca aprovechar las últimas carreras para recortar la diferencia. Más atrás, Andretti-Porsche y Mahindra protagonizan otra disputa por el tercer puesto, en una pelea que también puede definirse en esta parte final del calendario.

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