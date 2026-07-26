Santos vs Atlas, en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El partido de Santos y Atlas se disputa en el TSM con los dos equipos en búsqueda de la victoria
¿A qué hora juega Santos vs Atlas y dónde ver hoy 25 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
Santos Laguna y Atlas se enfrentan este sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio TSM Corona de Torreón. El encuentro corresponde a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
La transmisión en México estará disponible por ESPN en televisión, así como en las plataformas de streaming Disney+ Premium y ViX Premium. Los horarios y canales pueden estar sujetos a cambios de última hora por parte de las televisoras.
Alineaciones confirmadas Santos vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estos son los once futbolistas confirmados por cada uno de los estrategas para el encuentro de esta jornada:
Santos: Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo, Francisco Villalba, Ramiro Sordo, Lucas Di Yorio.
Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Luis De Barros, Sergio Hernández, Aldo Rocha, Arturo González, Ryan Mmaee
Antecedentes Santos vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Atlas presenta ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes contra Santos Laguna en la Liga MX, con tres victorias, un empate y una derrota. En ese periodo, los Rojinegros marcaron siete goles, mientras que los Guerreros acumularon cuatro anotaciones.
El antecedente más reciente se disputó el 19 de abril de 2026 en el Estadio Corona, donde Atlas se impuso 1-0. En el Apertura 2025 igualaron 2-2 en el Estadio Jalisco, mientras que la última victoria de Santos ocurrió en febrero de 2025, cuando los laguneros ganaron 2-0 como locales.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El Santos Laguna vs Atlas presenta uno de los mercados más equilibrados de la jornada 2, sin un favorito definido entre las principales casas de apuestas. Los momios consultados colocan el triunfo de Santos entre 2.48 y 2.72, mientras que la victoria de Atlas se encuentra entre 2.50 y 2.77. El empate paga aproximadamente entre 3.15 y 3.30.
En la actualización más cercana al comienzo del partido, Atlas aparecía como favorito por un margen mínimo, con cuota de 2.68, frente al 2.72 ofrecido por el triunfo de Santos. Sin embargo, otras casas colocaban a los Guerreros ligeramente por delante debido a su condición de local, por lo que el mercado refleja un enfrentamiento prácticamente nivelado.
Los Rojinegros llegan después de vencer 3-2 a León en su presentación, mientras que Santos perdió por el mismo marcador ante Monterrey. El pronóstico se inclina de manera moderada hacia Atlas o el empate, aunque la localía de los laguneros mantiene abiertas las tres posibilidades para el encuentro en el Estadio Corona.
Santos vs Atlas, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto! Santos Laguna y Atlas se enfrentan en el Estadio Corona por la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido donde ambos equipos llegan con objetivos distintos después de su debut en la competencia.
Los Guerreros buscan reaccionar ante su afición después de caer 3-2 frente a Monterrey en la primera jornada. El conjunto dirigido por Renato Paiva se mantiene sin puntos y ahora intentará aprovechar la localía, así como el apoyo de su gente, para conseguir su primera victoria del campeonato.
Del otro lado, Atlas llega con el ánimo de haber derrotado 3-2 al León en su presentación. Los Zorros sumaron sus primeros tres puntos y buscarán mantener el paso en la parte alta de la clasificación, en un partido que también marcará el debut de Hernán Crespo como entrenador del conjunto rojinegro.
Todo está listo en el Estadio Corona para este enfrentamiento de la jornada 2. Santos quiere recuperarse y Atlas busca confirmar su buen inicio de torneo. Sigue todos los detalles, las acciones y el minuto a minuto del partido en Claro Sports.