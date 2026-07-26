Santos vs Atlas, en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

El Santos Laguna vs Atlas presenta uno de los mercados más equilibrados de la jornada 2, sin un favorito definido entre las principales casas de apuestas. Los momios consultados colocan el triunfo de Santos entre 2.48 y 2.72, mientras que la victoria de Atlas se encuentra entre 2.50 y 2.77. El empate paga aproximadamente entre 3.15 y 3.30.

En la actualización más cercana al comienzo del partido, Atlas aparecía como favorito por un margen mínimo, con cuota de 2.68, frente al 2.72 ofrecido por el triunfo de Santos. Sin embargo, otras casas colocaban a los Guerreros ligeramente por delante debido a su condición de local, por lo que el mercado refleja un enfrentamiento prácticamente nivelado.

Los Rojinegros llegan después de vencer 3-2 a León en su presentación, mientras que Santos perdió por el mismo marcador ante Monterrey. El pronóstico se inclina de manera moderada hacia Atlas o el empate, aunque la localía de los laguneros mantiene abiertas las tres posibilidades para el encuentro en el Estadio Corona.