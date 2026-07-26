Guido Pizarro, abucheado en debut de Tigres en el Volcán

El malestar habría surgido tras el mal desempeño del club y la polémica salida de Ángel Correa. Este encuentro representó el primer partido de liga del equipo sin el histórico André-Pierre Gignac

El argentino no ha podido encontrar el funcionamiento óptimo del equipo | Imago7

El orgullo de la afición de Tigres está herido y la paciencia ya tocó la puerta apenas en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX: Guido Pizarro fue abucheado al ser nombrado por el sonido local, previo al partido ante el Atlético de San Luis en el Estadio Universitario.

Arrancar con una derrota 3-1 ante Xolos en Tijuana en la primera jornada del Apertura 2026 y perder la final ante Toluca por la Concachampions en tanda de penales, llevó a la afición a abuchear al entrenador argentino en su debut como local en el torneo.

Guido supera el año como entrenador, ha llegado a dos finales, pero en ambas se quedó con el subcampeonato, primero en el torneo local en la final del Apertura 2025 y seis meses después en la Concachampions, en ambas cayó frente al Toluca de Antonio Mohamed.

No queda claro cuál es la molestia general de la afición de Tigres para abuchear únicamente al director técnico del equipo, ya que el resto de los jugadores que fueron parte del equipo inicial ante el Atlético San Luis fueron ovacionados.

Para Tigres el partido ante el Atlético de San Luis en el Volcán fue el primer compromiso de Liga MX en la última década sin el máximo goleador André-Pierre Gignac, quien no entró en los planes del entrenador para el actual torneo.

Otro motivo por el que los aficionados de Tigres estarían molestos con el entrenador es por la salida del argentino Ángel Correa. El delantero dejó de la institución de una manera cuestionable tras una negociación que superó los 40 días con diferentes versiones. El club intentó por todas las vías retenerlo, sin embargo la insistencia de River Plate y las propias intenciones del jugador de regresar a su país hicieron imposible su retención.

La situación parece que no verá mejora, al menos en la semana, esto tras el empate en casa ante el conjunto potosino, marcador que se selló gracias a un gol de último minuto de la escuadra visitante. Se espera que la suerte les pueda sonreír un poco el próximo fin de semana, cuando visiten La Corregidora para medir fuerzas ante los Gallos de Querétaro dentro de la jornada 3.

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