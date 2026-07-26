Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillo, en vivo: transmisión del juego 2 de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue toda la emoción de la Liga Mexicana de Béisbol en la multiplataforma de Claro Sports

Los Saraperos de Saltillo tomaron la ventaja en la doble cartelera tras imponerse 1-0 a los Toros de Tijuana en el primer encuentro, en un duelo que se definió por una sola carrera y el trabajo de sus lanzadores. Ahora, ambas novenas vuelven al terreno de juego en busca de cerrar la jornada con otro triunfo.

Tijuana intentará responder ante su afición y dividir la doble cartelera, mientras que Saltillo buscará completar la barrida del día después de quedarse con el primer juego. Sigue todos los detalles del segundo encuentro entre Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo en Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillo, hoy 25 de julio?

El primer juego de la serie entre Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo comenzará a las 17:40 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero.

¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillo de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Toros y Saraperos así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir en la multiplataforma de Claro Sports.

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