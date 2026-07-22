Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 2

Los reflectores se lo llevarán el duelo entre los Potros de Hierro del Atlante y las Águilas del América, el próximo viernes, en el Estadio Azteca

La Máquina llegará al fin de semana como líder | Imago7

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX abrió su telón a temprana hora en la semana. Los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina del Cruz Azul deberán de encarar su compromiso conjunto dentro del Campeón de Campeones el próximo fin de semana, por lo que se vieron obligados a adelantar sus compromisos dentro del torneo.

Dicho movimiento, al parecer le resultó más beneficioso a los cementeros, quienes en la cancha del Estadio Azteca se impusieron 2-1 a la Franja del Puebla. Por el contrario, los escarlatas se vieron sorprendidos en el mismísimo Nemesio Diez, y terminaron cayendo por idéntico marcador ante los Pumas de la UNAM.

En el resto de la jornada, el duelo que sin duda robará los reflectores, será el que enfrente a los Potros de Hierro del Atlante ante las Águilas del América, partido pactado a realizarse también en el Coloso de Santa Úrsula. En Claro Sports te decimos todo lo que debes de saber sobre la actividad de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 2

Al momento, la Máquina del Cruz Azul se ubica como líder del campeonato tras sus dos triunfos en igual número de partidos disputados; aunque dicha situación puede cambiar tras la actividad del fin de semana.

Cruz Azul | 6 Pachuca | 3 Tijuana | 3 Atlas | 3 Toluca | 3 Monterrey | 3 Necaxa | 3 América | 3 Puebla | 3 Pumas | 3 León | 0 Santos Laguna | 0 Atlético de San Luis | 0 Atlante | 0 FC Juárez | 0 Gallos Blancos de Querétaro | 0 Tigres | 0 Guadalajara | 0

Resultados de la jornada 2 de la Liga MX 2026

Al momento, la sorpresa la dieron los Pumas, tras vencer al Toluca en la Bombonera, esto después de haber caído por goleada ante los Tuzos del Pachuca en casa. Ahora, la atención se centrará en el encuentro entre el Atlante y el América, el próximo viernes.

Cruz Azul 2-1 Puebla | CRÓNICA

Toluca 1-2 Pumas | CRÓNICA

Atlante vs América | 24 de julio | 21:00 horas

Tijuana vs León | 24 de julio | 21:00 horas

Chivas vs FC Juárez | 25 de julio | 17:07 horas

Santos vs Atlas | 25 de julio | 21:00 horas

Tigres vs Atlético de San Luis | 25 de julio | 21:00 horas

Necaxa vs Monterrey | 26 de julio | 17:00 horas

Pachuca vs Querétaro | 26 de julio | 19:00 horas

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

En esta jornada aparecieron elementos como Luka Romero, Christian Ebere y Sebastián Córdova, quienes podrían ser protagonistas, fechas adelante, en la parte alta de la tabla de goleo.

Mourad El Ghezouani | Xolos | 2 goles Jeremy Márquez | Cruz Azul | 2 goles Salomón Rondón | Pachuca | 2 goles Lucas Ocampos | Monterrey | 2 goles Sebastián Córdova | Pumas | 1 gol Gabriel Fernández | Cruz Azul | 1 gol Arturo González | Atlas | 1 gol Duk | Atlas | 1 gol Aldo Rocha | Atlas | 1 gol Eugenio Pizzuto | Atlante | 1 gol

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