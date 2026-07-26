Auckland FC vs Tottenham, en vivo: transmisión del partido amistoso 2026

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Tottenham continúa con su preparación rumbo a la temporada 2026-27 y afronta un nuevo compromiso de pretemporada frente a Auckland FC, en un partido que forma parte de la gira internacional del conjunto inglés.

Después de un mercado de fichajes con varios movimientos, los Spurs buscarán seguir ajustando su funcionamiento, repartir minutos entre los integrantes de la plantilla y probar distintas variantes tácticas antes del inicio de la campaña oficial. El encuentro también servirá para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de sus jugadores y continúe con la preparación del equipo.

Por su parte, Auckland FC tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los clubes de la Premier League y utilizar este compromiso para ganar ritmo de competencia. Más allá del resultado, ambos equipos buscarán aprovechar el partido para continuar con su puesta a punto de cara a sus respectivos calendarios.

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