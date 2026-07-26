Toros de Tijuana y Saraperos de Saltillo dividen victorias en la doble cartelera

Edson García produjo cuatro carreras y Toros de Tijuana venció 7-5 a Saraperos para dividir la doble cartelera.

Toros se impone en el segundo juego ante Saraperos | Captura

Toros de Tijuana evitó la barrida en la doble cartelera al imponerse 7-5 a Saraperos de Saltillo en el segundo encuentro de la jornada. La novena fronteriza construyó la ventaja desde las primeras entradas y resistió la reacción de los locales, que llegaron a igualar la pizarra en el cuarto episodio.

La ofensiva de Tijuana abrió el marcador en la parte alta de la segunda entrada. Con dos outs, Edson García conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Aderlin Rodríguez para colocar el 1-0.

Saraperos respondió de inmediato en el cierre del mismo capítulo. Luis Guillorme encontró corredores en circulación y conectó un doble productor al jardín derecho con el que Christian Villanueva y Oscar Colás cruzaron el plato para darle la vuelta al encuentro 2-1.

La ventaja de Saltillo duró poco. En la tercera entrada, Toros empató el juego gracias a un rodado de Franchy Cordero por la primera base que permitió la anotación de Jonathan Guzmán.

El cuarto inning marcó la diferencia para la visita. Edson García volvió a aparecer con un doble al jardín derecho que impulsó a Danry Vásquez y Jack Mayfield para poner el 4-2. Poco después, Ali Solís conectó otro doble productor con el que García anotó la quinta carrera de Tijuana.

Cuando parecía que Toros tomaba el control, Saraperos respondió con el bate de largo alcance. Christian Villanueva abrió la parte baja del cuarto episodio con un cuadrangular por el jardín derecho-central para acercar a los locales. Más tarde, Luis Guillorme volvió a hacerse presente con otro batazo de cuatro esquinas. El campocorto encontró a Oscar Colás en las bases y su jonrón por el jardín derecho igualó la pizarra 5-5.

La respuesta de Tijuana llegó en el quinto episodio sin necesidad de conectar de hit. Con las bases congestionadas, Edson García negoció una base por bolas que permitió la anotación de Franchy Cordero y devolvió la ventaja a la novena fronteriza.

Los visitantes aseguraron el resultado en la séptima entrada. Edson García produjo una carrera más con un elevado de sacrificio al jardín derecho para que Danry Vásquez anotara el 7-5 definitivo. La figura ofensiva del encuentro fue Edson García, quien participó de forma directa en cuatro carreras producidas entre un sencillo, un doble, una base por bolas con las bases ocupadas y un elevado de sacrificio.

Con este resultado, Toros de Tijuana dividió la doble cartelera en Saltillo después de caer en el primer compromiso. Saraperos, por su parte, no logró completar la jornada con dos victorias pese a la reacción encabezada por Christian Villanueva y Luis Guillorme.

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