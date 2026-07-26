¡Atraco en Nuevo León! San Luis le arrebata un punto a Tigres de último minuto en el Universitario

Golazo de David Rodríguez al 89′ le dio cifras definitivas al partido. Ambas escuadras aun no logran ganar en este arranque de torneo

Ozziel Herrera no da crédito a lo sucedido | Imago7

Cuando todo parecía alegría y felicidad al interior de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en los minutos finales del duelo ante el Atlético de San Luis, un auténtico quitarrisas apagó el Volcán. Los felinos dejaron escapar la victoria ante su gente y empató 2-2 contra el conjunto potosino en la jornada 2 del Apertura 2026. Todo indicaba que el conjunto regiomontano sumaría los tres puntos en casa y su primera victoria del certamen; sin embargo David Rodríguez apareció con un disparo desde fuera del área para rescatar la igualdad en el cierre del encuentro.

El equipo dirigido por Guido Pizarro tomó la ventaja desde el minuto 11. Tras un tiro de esquina cobrado por Juan Brunetta, Joaquim prolongó el balón dentro del área y Fernando Gorriarán apareció cerca del arco para conectar de cabeza y vencer a Andrés Sánchez. Después del gol, Tigres generó nuevas llegadas con disparos de César Araújo y Brunetta, aunque sin ampliar la diferencia.

¡El gol que lo abrió todo en el Volcán! 🌋



Gorriarán no va a perdonar una de esas dentro del área. 💥



Ya lo ganan los @TigresOficial. #LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #TIGADSL pic.twitter.com/3IeQS498T0 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 26, 2026

A pesar de ello, San Luis alcanzó a responder al minuto 38 con una jugada a balón parado. Después de un saque de esquina y un intento previo rechazado por la defensa, Rafa Llorente encontró el balón dentro del área y definió para colocar el 1-1 antes del descanso, dejando el encuentro abierto para la segunda mitad.

En el arranque del complemento, Tigres volvió a colocarse al frente. Diego Lainez participó en la jugada ofensiva y Brunetta asistió a Diego Sánchez, quien apareció dentro del área para rematar de derecha y enviar el balón al fondo de la portería al minuto 53, devolviendo la ventaja al conjunto universitario.

Con el marcador a favor, los locales estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Vladimir Loroña conectó un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño, mientras Juan Brunetta y Juan Vigón también buscaron el tercer tanto. Del otro lado, San Luis respondió con disparos de David Rodríguez y Sébastien Salles-Lamonge, además de algunos intentos desde media distancia que exigieron la atención de la defensa regiomontana.

El conjunto visitante mantuvo la presión en el tramo final con los ingresos de Luis Nájera, Sebastián Pérez Bouquet, Santiago Muñoz y Anderson Duarte. Aunque Tigres tuvo mayor presencia en territorio rival durante varios minutos, no consiguió cerrar el partido y dejó espacios que San Luis aprovechó para salir al contragolpe.

Saquen el martillo y los clavos porque este GOLAZO hay que colgarlo en un museo. 🖼️



Obra de arte la de David Rodríguez para poner el empate del @AtletideSanLuis. 🔴⚪#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #TIGADSL pic.twitter.com/MP9Y3EUiwa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 26, 2026

La igualdad y el premio al esfuerzo potosino llegó al minuto 89. Tras una recuperación y un contragolpe encabezado por Román Torres, el balón llegó a Rodríguez, quien controló fuera del área y sacó un remate de zurda que se incrustó en el ángulo izquierdo de la portería, lejos del alcance de Nahuel Guzmán, para firmar el 2-2 definitivo. En el tiempo añadido, Tigres ya no encontró una respuesta y terminó repartiendo puntos con el Atlético de San Luis.

Para la fecha 3, los ‘Incomparables’ visitarán a los Gallos de Querétaro, buscando su primer triunfo del certamen, mientras que el San Luis hará lo propio cuando reciban en el Alfonso Lastras a los Xolos de Tijuana.

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