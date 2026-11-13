Jugando Claro, en vivo | Jueves 12 de noviembre

El Tricolor inicia ante Jamaica una eliminatoria decisiva y Rafael Márquez enfrenta su primera prueba oficial al frente de la Selección Mexicana

Jamaica y México están a horas de protagonizar el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y en Jugando Claro se analizará todo lo que rodea al encuentro. El Tricolor llega a Kingston con Rafael Márquez ante su primera prueba oficial como entrenador y con la obligación de conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta con mejores condiciones.

El programa pondrá bajo la lupa las dudas de México en el ataque, el posible 11 titular, las alternativas que tiene Márquez y las claves tácticas que pueden definir el primer capítulo de la eliminatoria. La ausencia de Raúl Jiménez también abre el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de marcar los goles ante los Reggae Boyz.

Además, se revisará el contexto que rodea al partido en Kingston, desde la adaptación del Tricolor al clima caribeño hasta los antecedentes de México como visitante en la Nations League. Todo esto será parte de la previa de un encuentro que puede marcar el rumbo de la serie.

La presión sobre Rafael Márquez

Uno de los principales temas será el momento que atraviesa Rafael Márquez, quien todavía no consigue una victoria en sus primeros cuatro partidos al frente de la Selección Mexicana. La diferencia ahora es que el compromiso ante Jamaica será oficial y estará en juego el pase a las semifinales de la Nations League.

Jugando Claro analizará qué necesita México para salir con ventaja de Kingston, cuáles son los riesgos de un mal resultado y cómo debería plantear Márquez los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

Las dudas en el ataque del Tricolor

La ausencia de Raúl Jiménez deja abierta la discusión sobre el delantero que debe encabezar el ataque mexicano. Santiago Gimenez, Armando ‘Hormiga’ González y Armando León aparecen como las alternativas para ocupar la posición de centrodelantero.

La falta de contundencia será uno de los puntos centrales del análisis, especialmente porque México llega a la serie con una producción ofensiva que ha generado dudas durante los primeros partidos de la era Márquez.

El posible 11 y las claves del partido

También se analizará el 11 titular que Rafael Márquez podría utilizar en Kingston, además de las funciones que tendrán jugadores como Gilberto Mora, Luis Romo, Érick Lira, Julián Quiñones y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

La discusión también estará enfocada en cómo debe jugar México como visitante, qué zonas puede aprovechar Jamaica y qué errores tendría que evitar el Tricolor para no complicar la eliminatoria antes de disputar la vuelta en Monterrey.