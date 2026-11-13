¡Ya está en Kingston! México llega a Jamaica con la mira puesta en la Nations League

La Selección Mexicana arribó a Kingston para enfrentar a Jamaica el sábado 14 de noviembre. Julián Quiñones y Erik Lira recibieron muestras de apoyo a su llegada al hotel

La Selección Mexicana ya se encuentra en Kingston para enfrentar a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, que se disputará el sábado 14 de noviembre. El equipo dirigido por Rafael Márquez llegó completo y sin bajas a la cita que será el primer partido oficial en este nuevo proceso.

La delegación mexicana arribó a territorio jamaicano alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y posteriormente se trasladó al hotel de concentración en Kingston, donde permanecerá durante su estancia previa al compromiso ante el conjunto caribeño.

A su llegada al inmueble, los jugadores fueron recibidos por representantes de los medios de comunicación y un grupo de aficionados que se encontraba en el lugar para observar el arribo del Tricolor. La presencia de seguidores fue reducida en comparación con otras sedes en los últimos partidos.

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Los futbolistas descendieron del transporte e ingresaron uno por uno al hotel, sin detenerse a ofrecer declaraciones a los medios presentes. El plantel continuó su ingreso al inmueble, donde permanecerá concentrado de cara al encuentro del sábado.

Erik Lira, Alexis Vega y Julián Quiñones estuvieron entre los seleccionados que recibieron muestras de apoyo durante su llegada. Quiñones se detuvo para tomarse una fotografía con una persona que lo esperaba, mientras que otros integrantes del equipo se dirigieron directamente al interior del hotel.

La visita a Jamaica representa un compromiso para Rafael Márquez, quien afrontará con México una eliminatoria a dos partidos en la Nations League. El entrenador deberá definir el planteamiento con el que buscará obtener su primera victoria en su era y apagar la dudas que han surgido al respecto.

El objetivo del Tricolor será obtener un resultado que le permita llegar al segundo encuentro con ventaja en el marcador global. Para ello, México tendrá que afrontar los primeros 90 minutos como visitante antes de disputar la vuelta en casa, donde se definirá cuál de las dos selecciones avanzará a la siguiente fase del torneo.

Con su llegada a Kingston, la Selección Mexicana queda instalada en Jamaica para continuar con la preparación del encuentro del sábado 14 de noviembre. El partido marcará el inicio de la serie de cuartos de final, en la que el equipo de Márquez buscará dar el primer paso hacia su clasificación.