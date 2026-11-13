Pensionados del Bienestar podrán hacer transferencias y recibir pagos: ¿Dónde descargar la app y cómo utilizarla?

La nueva aplicación del Banco del Bienestar permitirá enviar y recibir dinero sin comisiones desde cualquier celular compatible

Conoce los pasos para instalar la aplicación oficial | @Hacienda_Mexico

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar podrán realizar transferencias bancarias, recibir dinero y efectuar pagos digitales desde su teléfono celular, gracias a la renovación de la aplicación móvil del Banco del Bienestar. La herramienta fue presentada este jueves 12 de noviembre de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a los servicios financieros. La nueva plataforma permitirá enviar recursos a cuentas de otros bancos, realizar cobros mediante códigos QR y consultar movimientos en tiempo real, sin pagar comisiones por estas operaciones.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, explicó que la aplicación tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios, principalmente personas inscritas en los programas sociales del Gobierno de México. La actualización representa un cambio respecto a la herramienta lanzada en 2022, que estaba enfocada en la consulta de saldos y movimientos. Ahora, los pensionados podrán administrar sus recursos y realizar distintas operaciones sin acudir a una sucursal bancaria. La aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente para dispositivos Android y iPhone.

¿Qué es la nueva app del Banco del Bienestar y quién puede utilizarla?

La aplicación Banco del Bienestar Móvil es una plataforma de servicios financieros que permite administrar una cuenta bancaria desde un teléfono celular. Su nueva versión incorpora herramientas para realizar operaciones que anteriormente requerían acudir a una sucursal o utilizar servicios adicionales, como enviar transferencias electrónicas y recibir pagos mediante códigos QR.

La herramienta está dirigida a los clientes que tengan una cuenta activa en el Banco del Bienestar, incluidos los adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar, las beneficiarias de Mujeres Bienestar, estudiantes que cuentan con becas y personas incorporadas a otros programas sociales federales. Para utilizarla, es necesario contar con un teléfono compatible, conexión a internet y completar el registro de la cuenta bancaria.

Durante su presentación, Lamoyi Bocanegra explicó que la aplicación anterior alcanzó 18 millones de usuarios y registraba más de un millón de consultas diarias. Con la renovación, la institución busca facilitar nuevas operaciones financieras a millones de personas, especialmente en comunidades donde el acceso a las sucursales bancarias es limitado.

La descarga y el uso de la aplicación son opcionales para los beneficiarios. Quienes prefieran continuar utilizando su tarjeta física podrán hacerlo, ya que los depósitos de las pensiones y becas seguirán realizándose conforme a los calendarios oficiales, independientemente de que los titulares instalen o no la plataforma.

¿Qué servicios ofrecerá la app del Bienestar y cuánto costará utilizarla?

Una de las principales novedades de la aplicación es la posibilidad de enviar y recibir dinero sin pagar comisiones, utilizando mecanismos de transferencia electrónica que permitirán realizar movimientos entre cuentas del Banco del Bienestar y de otras instituciones financieras.

La nueva versión incorpora transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así como herramientas para enviar dinero mediante un número celular y efectuar pagos o cobros digitales. Estas funciones permitirán utilizar los recursos de las pensiones y apoyos sociales sin necesidad de retirarlos previamente en efectivo.

Entre los servicios anunciados por el Banco del Bienestar destacan:

Transferencias bancarias gratuitas: Enviar dinero a otras cuentas utilizando el número de tarjeta, la CLABE interbancaria o el teléfono celular vinculado a una cuenta.

Enviar dinero a otras cuentas utilizando el número de tarjeta, la CLABE interbancaria o el teléfono celular vinculado a una cuenta. Recepción de depósitos: Recibir transferencias de familiares, conocidos y otras personas directamente en la cuenta bancaria.

Recibir transferencias de familiares, conocidos y otras personas directamente en la cuenta bancaria. Pagos mediante códigos QR: Escanear un código para realizar compras o transferir dinero desde el teléfono.

Escanear un código para realizar compras o transferir dinero desde el teléfono. Cobros digitales: Generar un código QR para recibir pagos, una función dirigida también a beneficiarios que tienen pequeños negocios.

Generar un código QR para recibir pagos, una función dirigida también a beneficiarios que tienen pequeños negocios. Consulta de saldo y movimientos: Revisar el dinero disponible y las operaciones realizadas en tiempo real.

Revisar el dinero disponible y las operaciones realizadas en tiempo real. Notificaciones bancarias: Recibir avisos sobre las transacciones efectuadas.

Recibir avisos sobre las transacciones efectuadas. Localización de sucursales: Consultar la ubicación de cajeros automáticos y oficinas del Banco del Bienestar.

La descarga de Banco del Bienestar Móvil es gratuita y las transferencias y operaciones digitales anunciadas no tendrán comisiones. Además, la plataforma está diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre que exista conexión a internet y disponibilidad de los servicios bancarios.

Una de las funciones relevantes para los pensionados que tienen un negocio será la posibilidad de recibir pagos digitales mediante códigos QR, lo que permitirá cobrar productos o servicios directamente en su cuenta. Es importante señalar que recibir pagos de otras personas no modifica el monto ni el calendario de los apoyos sociales depositados por el Gobierno federal.

¿Cómo descargar y activar la app del Bienestar? Paso a paso

Los pensionados y demás beneficiarios ya pueden descargar la aplicación Banco del Bienestar Móvil desde las tiendas oficiales de Android y Apple. Para activar su cuenta, deberán tener a la mano su tarjeta bancaria, el teléfono celular que utilizarán para el registro y los datos de autenticación solicitados por la plataforma.

El procedimiento para instalar y activar la aplicación es el siguiente:

Ingresar a la tienda de aplicaciones. Abrir Google Play Store si el teléfono utiliza Android o App Store si es un iPhone. Buscar Banco del Bienestar Móvil. Verificar que la aplicación corresponda al Banco del Bienestar y no a un desarrollador desconocido. Descargar e instalar la aplicación. La instalación es gratuita y no requiere pagar por el registro. Aceptar los términos y condiciones. Abrir la plataforma y revisar los permisos y las condiciones de uso. Registrar el número de celular. Capturar los 10 dígitos del teléfono que se utilizará para acceder a la cuenta. Ingresar los datos de la tarjeta. Escribir los 16 dígitos de la Tarjeta del Bienestar y proporcionar el NIP bancario únicamente dentro de la aplicación oficial cuando el sistema lo solicite. Crear una contraseña de acceso. Establecer una clave segura, confirmarla y completar las verificaciones que indique la plataforma. Iniciar sesión. Una vez terminado el registro, ingresar a la cuenta para consultar el saldo y utilizar las funciones que se encuentren habilitadas.

Los enlaces para descargar la aplicación oficial son:

¿Cómo realizar transferencias y recibir pagos desde la aplicación?

Una vez activada la cuenta, el usuario deberá ingresar al apartado de transferencias para enviar dinero. En esa sección podrá capturar la CLABE interbancaria de 18 dígitos, el número de tarjeta o el teléfono celular de la persona destinataria, según la modalidad disponible. Después tendrá que indicar la cantidad, verificar los datos y confirmar la operación. La aplicación generará una notificación y un comprobante digital.

Para recibir dinero desde otro banco, el pensionado podrá proporcionar su CLABE interbancaria a la persona que realizará la transferencia, sin necesidad de compartir contraseñas o datos de seguridad. En el caso de los cobros digitales, la aplicación permitirá generar códigos QR que otras personas podrán escanear para realizar pagos directamente a la cuenta.

El Banco del Bienestar recomienda proteger los datos bancarios y evitar aplicaciones o enlaces de origen desconocido. Ninguna persona ajena al titular debe conocer sus contraseñas, códigos de verificación o NIP. Si existen problemas con el registro, la activación de la tarjeta o las operaciones, los usuarios pueden solicitar orientación directamente al teléfono oficial 800 900 2000, disponible las 24 horas.

La nueva aplicación permitirá que millones de beneficiarios administren sus recursos sin depender exclusivamente del efectivo o de las sucursales físicas, aunque la disponibilidad de algunas funciones puede variar según la versión instalada y el estado de activación de cada cuenta.